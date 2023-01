ФОТО. Матч АПЛ был прерван в целях безопасности. Над полем летает дрон

В субботу, 21 января, проходит матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Саутгемптоном» и «Астон Виллой». На 42-й минуте игры поединок был прерван в целях безопасности.

Дело в том, что над полем летал дрон. Игроки отправились в подтрибунное помещение.

Спустя около 10 минут матч был возобновлен. Счет в матче 0:0 после первого тайма.

🚨 Southampton vs Aston Villa has been postponed due to a drone flying over the stadium



❌ Both sets of players have been called off the pitch pic.twitter.com/lfdnjHjhNT