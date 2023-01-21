17-летняя чешка вышла в четвертый круг Australian Open
Линда Фругвиртова второй раз играет в основе турниров Grand Slam
17-летняя чешка Линда Фругвиртова (№82 WTA) пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче третьего раунда она обыграла соотечественницу Маркету Вондроушову (№86 WTA), которая ранее выбила вторую ракетку мира.
Australian Open. Третий круг
Линда Фругвиртова (Чехия) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 7:5, 2:6, 6:3
Отметим, что в конце матча Вондроушова почти не двигалась из-за проблем с бедром.
Фругвиртова впервые сыграет в 1/8 финала турнира Grand Slam, ее соперницей на этой стадии будет Донна Векич из Хорватии (№64 WTA).
There's a new teen queen on the scene 👑— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2023
17-year-old 🇨🇿 Linda Fruhvirtova is through to Week 2️⃣ in her #AusOpen debut!#AO2023 pic.twitter.com/ecJVTBu1GN
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