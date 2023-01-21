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  4. 17-летняя чешка вышла в четвертый круг Australian Open
Australian Open
21 января 2023, 08:20 |
275
0

17-летняя чешка вышла в четвертый круг Australian Open

Линда Фругвиртова второй раз играет в основе турниров Grand Slam

21 января 2023, 08:20 |
275
0
17-летняя чешка вышла в четвертый круг Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Фругвиртова

17-летняя чешка Линда Фругвиртова (№82 WTA) пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче третьего раунда она обыграла соотечественницу Маркету Вондроушову (№86 WTA), которая ранее выбила вторую ракетку мира.

Australian Open. Третий круг
Линда Фругвиртова (Чехия) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 7:5, 2:6, 6:3

Отметим, что в конце матча Вондроушова почти не двигалась из-за проблем с бедром.

Фругвиртова впервые сыграет в 1/8 финала турнира Grand Slam, ее соперницей на этой стадии будет Донна Векич из Хорватии (№64 WTA).

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Линда Фругвиртова Маркета Вондроушова Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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