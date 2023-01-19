Вторая ракетка мира досрочно покинула Australian Open

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (№86 WTA) пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии по тенниса.

В матче второго раунда 23-летняя теннисистка остановила вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса.

Australian Open. Второй круг

Маркета Вондроушова (Чехия) – Онс Жабер (Тунис) – 6:1, 5:7, 6:1

В следующем раунде Маркета сразится против своей соотечественницы Линды Фругвиртовой.

Лучший результат Вондроушовой на Australian Open – четвертый раунд в 2021-м.