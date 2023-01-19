Australian Open19 января 2023, 16:20 |
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Вторая ракетка мира досрочно покинула Australian Open
Онс Жабер проиграла Маркете Вондроушовой
19 января 2023, 16:20 |
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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (№86 WTA) пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии по тенниса.
В матче второго раунда 23-летняя теннисистка остановила вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса.
Australian Open. Второй круг
Маркета Вондроушова (Чехия) – Онс Жабер (Тунис) – 6:1, 5:7, 6:1
В следующем раунде Маркета сразится против своей соотечественницы Линды Фругвиртовой.
Лучший результат Вондроушовой на Australian Open – четвертый раунд в 2021-м.
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