Пабло Аймар: слезы кумира Месси на пути к футбольной вершине в Катаре

Пабло Аймар – фигура непубличная, несмотря на то, что он с лета 2018 года является ассистентом главного тренера одной из наиболее сильных и популярных национальных сборных мира – Аргентины. Справедливость этого тезиса подчеркивает тот факт, что лишь пару недель назад на странице Аймара в социальной сети появился первый пост, в котором Пабло публично дал понять о пережитых эмоций от достижения главной футбольной вершины в карьере – победы на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Катарские слезы

Экс-футболист «Ривер Плейта», «Бенфики» и «Валенсии» имеет 230 тысяч подписчиков в Instagram, несмотря на то, что за последние два года опубликовал всего-навсего 5 постов.

Последний из них датирован 30 декабря 2022 года и стал своеобразным посланием и выражением благодарности ко всем, кто помог аргентинцам осуществить мечту, став лучшей командой планеты по итогам мундиаля в Катаре.

«Огромное и сердечное спасибо всем, благодаря кому это безумие перестало быть сном... А если оно и было им, то прошу – не будите нас больше. Спасибо всем, кто терпел, переживал и поддерживал...» - написал Аймар.

Победа на чемпионате мира была для Аймара мечтой, в которой он хотел бы жить вечно. Мало кто знает, что бывшему хавбеку «Валенсии» пришлось пережить огромный шок, когда его мать умерла в октябре минувшего года, всего за месяц до старта мундиаля в Катаре.

18 октября 2022 года скончалась Мэри Джордано, мать Аймара. Ассистент Лионеля Скалони прибыл вместе со своим боссом и подопечными в Катар с большой скорбью в сердце, потому что он всегда был и остается очень эмоциональным человеком, который испытывал невероятную привязанность к матери. На чемпионате мира Пабло пережил смешанные эмоции – от слез до сумасшедшего празднования. Последнее стало небольшим облегчением для Аймара в, очевидно, самый трудный момент его жизни.

Рикардо Аймар, отец Пабло, в интервью журналистам рассказал историю, подтверждающую солидарность, дух товарищества и хорошую атмосферу, возникшую между членами тренерского штаба сборной Аргентины, когда в его семье произошло горе.

«Они очень близкие друзья и составляют очень талантливую и добрую тренерскую команду. Когда умерла моя жена, весь тренерский штаб сборной Аргентины приехал на двух машинах, они остановились в гостинице, а некоторые остались у Пабло дома. Присутствовали все, кроме Скалони, потому что он вынужден был ехать на Мальорку. Тогда я сказал Пабло: кажется, они тебя очень любят!» - вспоминает Рикардо Аймар.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси с тренерским штабом сборной Аргентины

На чемпионате мира в Катаре Пабло Аймар несколько раз плакал. Один из таких случаев стал широкоизвестным, когда ассистент Скалони и сам главный тренер «бело-голубых» попали в объективы камер рыдающими в матче против сборной Мексики. В тот момент Аргентина находилась под большим давлением после дебютного поражения от Саудовской Аравии, и ей была нужна только победа, чтобы продолжать борьбу за путевку в плей-офф. Когда на 64-й минуте Лионель Месси открыл счет, что ослабило давление на «бело-голубых», камеры выхватили расплакавшегося Аймара, и эти кадры облетели, пожалуй, всю планету…

«Я был очень растроган, когда увидел сына плачущим по телевизору. После той игры я позвонил, чтобы узнать, как он. Он сказал: «В тот момент это просто пришло мне в голову, папа!» - рассказывал Рикардо Аймар.

Первые шаги в большой футбол

Рикардо Аймар с детства просил сына больше внимания уделять учебе, а не футболу. Мужчина очень любил футбол, но прекрасно понимал, что у его сына слишком мало шансов и возможностей проявить себя на хорошем уровне. Когда Пабло было 13 лет, его отец прямо сказал, что в семье хотели бы, чтобы мальчик сосредоточился на изучении различных дисциплин, а футбол оставил исключительно на свободное от учебы время.

«Ты слишком молод, чтобы быть вдали от дома и так много играть в футбол, сосредоточься лучше на хорошей учебе», - сказал несколько десятилетий назад своему сыну Рикардо Аймар. Ему было невдомек, что у судьбы совсем другие планы на его отпрыска…

Пабло Аймар действительно многое перенял у своего отца: прежде всего, речь о скромности, трудолюбии и честности. Только в одном он категорически не был согласен со своим родителем – в необходимости ставить вопрос ребром: «футбол или ничего».

Всего после двух тренировок с молодежной командой «Ривер Плейта» Пабло попросил клубную легенду Даниэля Пассареллу, который был впечатлен способностями мальчишки, лично поговорить с его отцом и убедить того отпустить сына в академию «миллионеров». Эта уловка сработала блестяще, и мистеру Рикардо ничего не оставалось делать, кроме как уступить своему упрямому отпрыску.

Как и многие великие аргентинские футболисты, Аймар родился не в Буэнос-Айресе. Он родом из центрального города Рио-Куарто и большую часть времени проводил с мальчишками, получая бесценные уроки уличного футбола. В какой-то момент Пабло угодил на глаза тренеру молодежной команды местного клуба «Эстудиантес Рио-Куарто» Альфи Меркадо, который особо отметил уникальный стиль дриблинга Аймара. Получив возможность поступить в академию без пробного экзамена, Пабло тренировался по три раза в неделю в клубе четвертого аргентинского дивизиона, который традиционно служит транзитным узлом для многих крупных местных команд, таких как «Бельграно» и «Тальерес».

Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Аймар против Хуана Романа Рикельме

Однако Пабло Аймар решил пойти по иному пути. Он рискнул принять приглашение от могущественного «Ривер Плейта», подавшись в раннем возрасте в столицу, и уже в 16 лет дебютировав за первую команду «миллионеров». Очень быстро Аймар произвел неизгладимое впечатление на всех, кто наблюдал за его выступлениями. Фанаты на трибунах даже начали спорить на тему, что Пабло лучше, чем Энцо Франческоли – уругвайская легенда «Ривер Плейта», нападающий этой команды с 1983 по 1986 и с 1994 по 1997 годы.

Всего четырех лет игры за «Ривер Плейт» оказалось достаточно, чтобы мир узнал о таланте Пабло Аймара. Гонцы из Европы массово прилетали в Аргентину, чтобы заполучить в свои ряды таланта, которого Диего Марадона назвал как-то своим «самым естественным наследником». После 21 гола и 28 результативных передач в 82 играх за «миллионеров» Аймар попрощался с «Монументалем», заверив фанатов в том, что однажды он обязательно вернется в клуб, который дал ему так много. Пабло сдержал обещание, пускай для этого и потребовалось почти 15 лет, наполненных взлетами и падениями в Европе и за ее пределами…

На европейской земле

«Я был ошеломлен количеством предложений, которые я получил. Приехали представители клубов из Англии, Испании, Италии… Но, в конце концов, это было легкое решение». Именно так Пабло Аймар охараеткризовал свой трансфер в «Валенсию», который состоялся в январе 2001 года и обошелся «летучим мышам» в рекордные для клуба 24 миллиона долларов.

Мгновенно оказавшись в центре внимания благодаря феноменальной сумме отступных, Аймар присоединился к команде, уверенно двигавшейся в направлении финала Лиги чемпионов. «Валенсия» тогда дважды выиграла свои квартеты на групповых стадиях, а в плей-офф выбила английские «Арсенал» и «Лидс». Финал состоялся на миланском «Сан-Сиро», и в нем «Валенсии», которую возглавлял Эктор Купер, а в составе играли такие известные личности, как Гаиска Мендьета, Златко Захович, Кили Гонсалес, Дидье Дешам, Рубен Бараха, Адриан Илие, Сантьяго Каньисарес, Маурисио Пеллегрино, Роберто Айяла и Джон Карью, пришлось сойтись с мюнхенской «Баварией».

Среди такой россыпи звезд Пабло Аймару удалось с ходу получить место в стартовом составе, но в финале он был заменен уже после первого тайма. «Валенсия» уступила трофей лишь в серии пенальти, а Эктор Купер давал соотечественнику возможность и свободу играть так, как он хочет, не ограничивая себя чрезмерно оборонительными обязанностями или высоким прессингом.

В решающем матче за «ушастый» кубок Лиги чемпионов Аймара, который очень неплохо показал себя в первые полгода в «Валенсии», напрочь закрыл молодой и перспективный талант мюнхенского клуба Оуэн Харгривз, которого «Бавария» впоследствии вовремя продала в «Манчестер Юнайтед» за 25 миллионов евро. Английский опорник был на два года моложе аргентинца, но это не помешало ему выдать потрясающий финал, задвинув Аймара глубоко в тень других действующих лиц…

После сезона-2000/01 Эктор Купер сменил «Валенсию» на «Интер», а новым рулевым на «Месталье» стал экс-коуч «Тенерифе» Рафаэль Бенитес. Именно этот специалист определил, что мадридский «Реал» крайне слабо выглядит в обороне, а «Барселона» буквально увязла в кризисе, не являясь реальным претендентом на чемпионство.

Применив прагматичный подход, Бенитесу удалось в дебютном сезоне сделать «Валенсию» чемпионом Ла Лиги, привезя на «Месталью» этот титул впервые с 1971 года. Роль Пабло Аймара в этот момент также претерпела изменения. Он стал куда более командным игроком, фокусируя внимание на контроле мяча и чаще отходя вглубь поля.

Бенитесу удалось раскрыть свой потенциал в «Валенсии» еще больше, когда в сезоне-2003/04 он вновь привел «летучих мышей» к победе в Ла Лиге, к которой добавил триумф команды в Кубке УЕФА. После этого наставник разошелся во взглядах относительно работы на трансферном рынке с одним из руководителей клуба Хесусом Гарсией Питарчем, и покинул «Месталью», приняв приглашение от «Ливерпуля». Этот момент стал поворотным не только в карьере испанского коуча, но и для Пабло Аймара.

Итальянец Клаудио Раньери, пришедший на смену Бенитесу в «Валенсии», видел в Аймаре флангового полузащитника. Быть эффективным в этой роли Пабло удавалось с трудом, из-за чего он потерял статус игрока основного состава, а вскоре Раньери понял, что команда больше не может полагаться на вдохновение и озарение столь нестабильного исполнителя, коим стал при нем в стане «летучих мышей» Аймар.

В это же время Аймару начали докучать травмы, а его результативность покатилась вниз, хотя ассистировать партнерам аргентинец, наоборот, стал значительно больше. Вскоре Пабло, о котором Марадона когда-то восхищенно сказал, что «это был единственный игрок, за возможность увидеть игру которого я готов заплатить за билет», понял, что его время на «Месталье» подходит к концу, а лучшим выходом является поиск нового пристанища.

Пабло получил приглашение от Бенитеса перебраться в «Ливерпуль», но отказался в пользу варианта с «Сарагосой», так как не хотел покидать Испанию. У арагонцев тогда подобрался неплохой состав, в котором помимо Аймара выделялись фигуры арендованного у «Манчестер Юнайтед» молодого центрбека Жерара Пике, соотечественника нашего героя Андреса Д’Алессандро, а также братьев Габриэля и Диего Милито, имеющих итальянско-аргентинское гражданство.

В итоге в сезоне-2006/07 «Сарагоса» финишировала в зоне Кубка УЕФА – на шестом месте, всего на две позиции ниже, чем «Валенсия», сумевшая все-таки пробиться в Лигу чемпионов. Тогдашний наставник арагонцев Виктор Фернандес, как и когда-то Эктор Купер, позволял Аймару больше свободы на поле, и аргентинец отплатил боссу за доверие 5 забитыми мячами и 11 ассистами в 31 матче чемпионата. Несмотря на то, что Пабло продолжали преследовать травмы, его первый сезон в «Сарагосе» вполне можно характеризовать как возвращение к лучшим годам.

То, что произошло с «Сарагосой» в дальнейшем, было вне зоны ответственности Аймара. Проблемы с финансированием привели к тому, что команда начала терять ключевых игроков, и опустилась с 6-го на 18-е место по итогам сезона-2007/08. Вылет в Сегунду, а также обострившиеся проблемы со здоровьем (Пабло сыграл только в 22 поединках в рамках чемпионата, перманентно находясь в лазарете), вынудили аргентинца задуматься об очередной смене прописки…

Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Аймар (№15) в составе сборной Аргентины

Летом 2008 года Аймар решил перейти в «Бенфику», чтобы вернуться в большой футбол. Но в очередной раз у него на пути встали травмы, из-за которых уже в дебютном сезоне за лиссабонцев Пабло был вынужден пропустить около десятка поединков. Тем не менее, карьера Аймара на «Эштадиу да Луш» выдалась весьма продуктивной – 179 матчей, 17 голов и 42 результативные передачи, а также четыре победы в Кубке португальской лиги и заветное чемпионство по итогам сезона-2009/10, который стал первым в Лиссабоне для соотечественника Аймара и экс-звезды «Барселоны» Хавьера Савиолы.

В чемпионском сезоне у «Бенфики» действительно подобрался великолепный состав. В центре обороны играли бразильцы Давид Луис и Луизао, слева в защите – португалец Фабиу Коэнтрау, в опорной зоне – бразилец Рамирес, который впоследствии уехал в «Челси», а на атаку трудились Пабло Аймар, Анхель Ди Мария, Хавьер Савиола, Оскар Кардосо и ветеран португальского футбола Нуну Гомеш.

После этого Аймар провел еще два сезона в «Бенфике» на пристойном уровне, а затем его игра и показатели результативности стремительно начали ухудшаться. Летом 2013 года пришло время расставаться, но Пабло, несмотря на то, что болельщики «Ривер Плейта» ждали его обещанного возвращения, принял предложение от малазийского клуба «Джохор», где провел год, но затем досрочно расторг контракт, и после полугодичной паузы на правах свободного агента все-таки вернулся в стан аргентинских «миллионеров».

Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Аймар, Нуну Гомеш и Хавьер Савиола (слева направо)

Окончание и новое начало

В январе 2015 года Пабло Аймар сдержал слово, подписав трудовое соглашение с «Ривер Плейтом». В тот момент травмы фактически разрушили его тело, и продолжать выступать на высоком уровне хавбек попросту не имел физических возможностей.

31 мая 2015 года тогдашний наставник «миллионеров» Марсело Гальярдо выпустил Аймара на последние 15 минут в матче против «Росарио Сентраль». «Ривер Плейт» выиграл со счетом 2:0, а Пабло получил возможность тепло попрощаться с болельщиками, выполнив свое обещание еще обязательно сыграть для них в футболке родной команды.

После того, как Аймар завершил карьеру, в прессе и среди болельщиков привычно началось обсуждение статуса этого хавбека в истории аргентинского футбола. Кто-то вспоминал слова Лионеля Месси, утверждавшего, что Аймар был тем самым игроком, действиями которого он больше всего восхищался в детстве. Но, откровенно говоря, наследие Пабло нельзя сравнивать с тем, что оставил после себя Диего Марадона, и что оставляет сам Месси.

Впрочем, Аймар однозначно оставил незримое наследие, проявившееся в его безграничной любви к футболу. Пабло с самого детства решил, что будет верен Игре, которая приносит ему удовольствие и азарт. Он многократно вдохновлял болельщиков своими великолепными финтами, изящными передачами и искусными голами. Самое главное, что дал Аймар аргентинскому футболу – это вдохновение для множества тамошних мальчишек, одним из которых и оказался Лионель Андрес Месси Куччиттини из Росарио, который впоследствии помог «бело-голубым» стать лучшей командой планеты по итогам ЧМ-2022. Пожалуй, всего этого вполне достаточно, чтобы причислить Пабло Аймара к числу самых талантливых футболистов в истории аргентинского футбола…