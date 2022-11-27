ФОТО. Тренеры Аргентины плакали после голов команды в матче против Мексики

В субботу, 28 ноября, сборная Аргентины по футболу обыграла Мексику во втором туре группы С на ЧМ-2022 по футболу со счетом 2:0.

Тренерский штаб сборной Аргентины не сдерживали эмоций после забитых голов своей команды.

После первого гола, который забил лидер команды Лионель Месси, заплакал тренер аргентинской команды Пабло Аймар.

А после гола Энцо Фернандеса в концовке встречи слезу пустил уже главный тренер команды Лионель Скалони.