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  4. ФОТО. Тренеры Аргентины плакали после голов команды в матче против Мексики
Чемпионат мира
27 ноября 2022, 04:30 |
235
0

ФОТО. Тренеры Аргентины плакали после голов команды в матче против Мексики

Пабло Аймар и Лионель Скалони не смогли сдержать эмоций

27 ноября 2022, 04:30 |
235
0
ФОТО. Тренеры Аргентины плакали после голов команды в матче против Мексики
Instagram. Лионель Скалони

В субботу, 28 ноября, сборная Аргентины по футболу обыграла Мексику во втором туре группы С на ЧМ-2022 по футболу со счетом 2:0.

Тренерский штаб сборной Аргентины не сдерживали эмоций после забитых голов своей команды.

После первого гола, который забил лидер команды Лионель Месси, заплакал тренер аргентинской команды Пабло Аймар.

А после гола Энцо Фернандеса в концовке встречи слезу пустил уже главный тренер команды Лионель Скалони.

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Источник Sport.ua
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