Фактор Месси. Сборная Аргентины дожала Мексику во втором тайме

Программу очередного игрового дня чемпионата мира закрывало противостояние между сборными Аргентины и Мексики. Команда Лионеля Скалони, которая считается одним из фаворитов мундиаля, в первом туре сенсационно проиграла Саудовской Аравии, и еще одна осечка поставила бы крест на стремлении аргентинцев выйти в плей-офф. Мексиканцы в первом своем матче расписали нулевую ничью с Польшей и также нуждались в набранных очках.

Номинальные хозяева поля агрессивно начали встречу, пытаясь с первых минуть оказывать давление на защитные построения соперников. Но мексиканцы оказались готовы к такому развитию событий и после перехватов мяча сразу старались организовывать быстрые контратаки, без промедления преодолевая центр поля. Подопечные Херардо Мартино преследовали аргентинцев на каждом участке поля, в результате чего игра часто прерывалась свистком арбитра после нарушений правил.

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«Бело-голубые» больше атаковали правым флангом, где действовали Де Пауль и Ди Мария. Но опасных ситуаций у ворот сборной Мексики не возникало. «Трехцветные» компактно оборонялись, не позволяя аргентинцам выходить на ударные позиции. Не было у сборной Аргентины и вертикальных передач, которыми «бело-голубые» пытались вскрыть оборону Саудовской Аравии. Плотная опека Месси, в свою очередь, не позволяла лидеру фаворитов группы С продемонстрировать свои качества. А перед перерывом ситуация для аргентинцев едва еще более не усугубилась. Мексиканцы заработали штрафной напротив ворот соперников, и только реакция Эмилиано Мартинеса помешала мячу оказаться в воротах после удара Веги.

Но во втором тайме в мексиканском механизме что-то сломалось. «Трехцветные» все так же большими силами обороняли свои владения, но в контратаки уже практически не выбегали. Заметно активизировались и «бело-голубые». Начал включать свою скорость Ди Мария, многое начало получаться и у Месси. Уже в начале второй половины встречи Лионель своим фирменным проходом заработал штрафной, с которого, правда, пробил не лучшим образом.

Становилось очевидным, что мексиканцы начали играть на ничью, которая их вполне устраивала. Такая тактика вполне могла принести им успех, ведь у сборной Аргентины, как показала встреча с саудитами, возникают проблемы с преодолением насыщенной обороны соперников. В такие моменты многое решает индивидуальное мастерство, что произошло и на этот раз. Месси, который принял мяч перед штрафной сборной Мексики, вторым касанием нанес безупречный низовой удар точно в угол ворот.

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Теперь уже мексиканцам необходимо было активнее идти в атаку. Но с этим у них возникли трудности: план Б, если таковой имелся, явно не срабатывал. Более того, пытаясь вести наступательные действия, номинальные гости оголяли свои тылы, чем вполне могли воспользоваться футболисты сборной Аргентины. В частности, мог удвоить преимущество своей команды Молина, который из угла штрафной пробил выше ворот. А оформить дубль Месси после прострела Хулиана Альвареса помешал защитник.

Аргентинцы контролировали ход событий, не подпуская соперников к своей штрафной. Но минимальный счет оставлял шансы мексиканцев. Окончательно сняли напряжение «бело-голубые» в конце матча. После розыгрыша углового мяч был доставлен Фернандесу, который с левого полуфланга эффектным ударом отправил мяч в дальний угол. Месси к результативному удару добавил голевую передачу.

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Сборная Аргентины одержала победу и в последнем туре встретится с Польшей, которая лидирует в группе (4 очка). Мексиканцам в поединке с Саудовской Аравией нужна победа, но и она не гарантирует «трехцветным» выход в плей-офф.

Чемпионат мира. Группа С.

Аргентина – Мексика – 2:0

Месси (64), Фернандес (87)

Монтьель (43) – Араухо (22), Гутьеррес (50), Эррера (67), Альварадо (89)

Аргентина: Э.Мартинес, Монтьель (Молина, 64), Отаменди, Лис.Мартинес, Акунья, Де Пауль, Г.Родригес (Фернандес, 57), Ди Мария (Ромеро, 69), Мак Алистер (Паласиос, 69), Месси , Лаут.Мартинес (Х.Альварес, 64).

Мексика: Очоа, Монтес, Араухо, Морено, К.Альварес (Хименес, 66), Эррера, Гуардадо (Гутьеррес, 42), Чавес, Гальярдо, Лосано (Альварадо, 69), Вега (Антуна, 69).

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Стадион «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар)

АРГЕНТИНА – МЕКСИКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА