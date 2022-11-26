Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фактор Месси. Сборная Аргентины дожала Мексику во втором тайме
Чемпионат мира
Аргентина
26.11.2022, FT 2 : 0
Мексика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
26 ноября 2022, 22:57 | Обновлено 27 ноября 2022, 00:04
2150
9

Фактор Месси. Сборная Аргентины дожала Мексику во втором тайме

Аргентинцы одержали победу и продолжат борьбу за плей-офф

26 ноября 2022, 22:57 | Обновлено 27 ноября 2022, 00:04
2150
9
Фактор Месси. Сборная Аргентины дожала Мексику во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

Программу очередного игрового дня чемпионата мира закрывало противостояние между сборными Аргентины и Мексики. Команда Лионеля Скалони, которая считается одним из фаворитов мундиаля, в первом туре сенсационно проиграла Саудовской Аравии, и еще одна осечка поставила бы крест на стремлении аргентинцев выйти в плей-офф. Мексиканцы в первом своем матче расписали нулевую ничью с Польшей и также нуждались в набранных очках.

Номинальные хозяева поля агрессивно начали встречу, пытаясь с первых минуть оказывать давление на защитные построения соперников. Но мексиканцы оказались готовы к такому развитию событий и после перехватов мяча сразу старались организовывать быстрые контратаки, без промедления преодолевая центр поля. Подопечные Херардо Мартино преследовали аргентинцев на каждом участке поля, в результате чего игра часто прерывалась свистком арбитра после нарушений правил.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Бело-голубые» больше атаковали правым флангом, где действовали Де Пауль и Ди Мария. Но опасных ситуаций у ворот сборной Мексики не возникало. «Трехцветные» компактно оборонялись, не позволяя аргентинцам выходить на ударные позиции. Не было у сборной Аргентины и вертикальных передач, которыми «бело-голубые» пытались вскрыть оборону Саудовской Аравии. Плотная опека Месси, в свою очередь, не позволяла лидеру фаворитов группы С продемонстрировать свои качества. А перед перерывом ситуация для аргентинцев едва еще более не усугубилась. Мексиканцы заработали штрафной напротив ворот соперников, и только реакция Эмилиано Мартинеса помешала мячу оказаться в воротах после удара Веги.

Но во втором тайме в мексиканском механизме что-то сломалось. «Трехцветные» все так же большими силами обороняли свои владения, но в контратаки уже практически не выбегали. Заметно активизировались и «бело-голубые». Начал включать свою скорость Ди Мария, многое начало получаться и у Месси. Уже в начале второй половины встречи Лионель своим фирменным проходом заработал штрафной, с которого, правда, пробил не лучшим образом.

Становилось очевидным, что мексиканцы начали играть на ничью, которая их вполне устраивала. Такая тактика вполне могла принести им успех, ведь у сборной Аргентины, как показала встреча с саудитами, возникают проблемы с преодолением насыщенной обороны соперников. В такие моменты многое решает индивидуальное мастерство, что произошло и на этот раз. Месси, который принял мяч перед штрафной сборной Мексики, вторым касанием нанес безупречный низовой удар точно в угол ворот.

Getty Images/Global Images Ukraine

Теперь уже мексиканцам необходимо было активнее идти в атаку. Но с этим у них возникли трудности: план Б, если таковой имелся, явно не срабатывал. Более того, пытаясь вести наступательные действия, номинальные гости оголяли свои тылы, чем вполне могли воспользоваться футболисты сборной Аргентины. В частности, мог удвоить преимущество своей команды Молина, который из угла штрафной пробил выше ворот. А оформить дубль Месси после прострела Хулиана Альвареса помешал защитник.

Аргентинцы контролировали ход событий, не подпуская соперников к своей штрафной. Но минимальный счет оставлял шансы мексиканцев. Окончательно сняли напряжение «бело-голубые» в конце матча. После розыгрыша углового мяч был доставлен Фернандесу, который с левого полуфланга эффектным ударом отправил мяч в дальний угол. Месси к результативному удару добавил голевую передачу.

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Аргентины одержала победу и в последнем туре встретится с Польшей, которая лидирует в группе (4 очка). Мексиканцам в поединке с Саудовской Аравией нужна победа, но и она не гарантирует «трехцветным» выход в плей-офф.

Чемпионат мира. Группа С.

Аргентина – Мексика – 2:0

Месси (64), Фернандес (87)

Монтьель (43) – Араухо (22), Гутьеррес (50), Эррера (67), Альварадо (89)

Аргентина: Э.Мартинес, Монтьель (Молина, 64), Отаменди, Лис.Мартинес, Акунья, Де Пауль, Г.Родригес (Фернандес, 57), Ди Мария (Ромеро, 69), Мак Алистер (Паласиос, 69), Месси , Лаут.Мартинес (Х.Альварес, 64).

Мексика: Очоа, Монтес, Араухо, Морено, К.Альварес (Хименес, 66), Эррера, Гуардадо (Гутьеррес, 42), Чавес, Гальярдо, Лосано (Альварадо, 69), Вега (Антуна, 69).

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Стадион «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар)

АРГЕНТИНА – МЕКСИКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Назван лучший игрок матча Франции против Дании на чемпионате мира
Месси догнал Марадону по количеству сыгранных матчей и голов на ЧМ
ВИДЕО. Энцо Фернандес забил шедевр за Аргентину. У Месси еще и ассист
сборная Аргентины по футболу сборная Мексики по футболу ЧМ-2022 по футболу текстовая трансляция Аргентина - Мексика
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
Футбол | 26 ноября 2022, 22:19 4
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра

Португальский форвард из-за конфликта с тренером покинул «Ман Юнайтед»

Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022
Футбол | 26 ноября 2022, 17:03 36
Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022
Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022

Поляки справились с сенсационным соперником

Дубль Мбаппе. Франция дожала Данию на последних минутах
Футбол | 26.11.2022, 19:58
Дубль Мбаппе. Франция дожала Данию на последних минутах
Дубль Мбаппе. Франция дожала Данию на последних минутах
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 26.11.2022, 10:30
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Сельский футбол в УПЛ: Ингулец на домашнем болоте выиграл у Вереса
Футбол | 26.11.2022, 14:53
Сельский футбол в УПЛ: Ингулец на домашнем болоте выиграл у Вереса
Сельский футбол в УПЛ: Ингулец на домашнем болоте выиграл у Вереса
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Am
Messi 
Ответить
+4
Макс Максов
Все вирішила майстерність, по грі Аргентина поки не дотягує до фаворитів... Останній тур в цій групі, буде дуже цікавий!
Ответить
+3
Сергей Долина
Мессі забив і віддав гольову передачу. Красавчик. 2 гри, 2 забитих м'ячі. Тепер у Мессі, як і у Марадони 8 забитих м'ячів на чемпіонатах світу, правда 1 м'яч з 8  Марадона забив рукой. Так тримати Мессі! Ти найкращий!
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
GloryUkraine
Схоже, що поляки не вийдуть з групи. Аргентина буде першою, а Мексика другою.
Ответить
0
Юра Шопов
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
Показать комментарий
0
K_Sarioglo@i.ua
Першою в групі буде Польша, другими Аргентина, третіми Сауди, четвертою Мексика.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
25.11.2022, 21:40
Футбол
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
25.11.2022, 07:41
Теннис
Серена Уильямс выложила фото ракетки: «Мне скучновато»
Серена Уильямс выложила фото ракетки: «Мне скучновато»
25.11.2022, 08:18
Теннис
Достижение и антирекорд. Матч Катар – Сенегал вошел в историю
Достижение и антирекорд. Матч Катар – Сенегал вошел в историю
25.11.2022, 18:42 1
Футбол
Команда ноль-ноль. Сборная Англии установила на ЧМ крайне интересный рекорд
Команда ноль-ноль. Сборная Англии установила на ЧМ крайне интересный рекорд
26.11.2022, 04:57
Футбол
ЗЕЛЕНСКИЙ обвинил Виталия Кличко: «Профанацию никто не простит»
ЗЕЛЕНСКИЙ обвинил Виталия Кличко: «Профанацию никто не простит»
26.11.2022, 03:59 37
Война
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
25.11.2022, 02:00
Футбол
ФОТО. Свитолина встретилась с Вакарчуком после концерта Океан Эльзы
ФОТО. Свитолина встретилась с Вакарчуком после концерта Океан Эльзы
25.11.2022, 12:34
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности