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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 15:15 | Обновлено 25 ноября 2022, 15:31
188
1

Аргентина – Мексика. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Лионель Месси и компания постараются реабилитироваться за фиаско в стартовом туре

25 ноября 2022, 15:15 | Обновлено 25 ноября 2022, 15:31
188
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Аргентина – Мексика. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 26 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Аргентины и Мексики. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Аргентина

До начала чемпионата мира команду Лионеля Скалони многие эксперты называли одним из главных претендентов на победу в турнире. Поэтому вполне очевидно, что в стартовом туре Лионель Месси и компания должны были без проблем обыгрывать сборную Саудовской Аравии. Еще в первом тайме «бело-голубые» вышли вперед благодаря голу Месси с пенальти и вполне могли доводить счет до разгромного, если бы не аномальное количество офсайдов.

Во втором тайме андердоги шокировали футбольную общественность, сотворив одну из главных сенсаций в истории Мундиалей. Футболисты Саудовской Аравии не только отыгрались, но и забили второй мяч, тем самым нанеся Аргентине позорное поражение. Тот результат ставит под сомнение претензии аргентинцев на чемпионский титул. Теперь им нужно одерживать две победы в группе, иначе можно не выйти даже в плей-офф.

Мексика

«Майя» 16 раз участвовали в финальной стадии чемпионатов мира, однако добиться триумфа, в отличие от аргентинцев, являющихся двукратными триумфаторами Мундиалей, не смогли ни разу. Максимум, которого смогла добиться сборная Мексики, является четвертьфинал в 1970 и 1986 годах.

Установить национальный рекорд в этом розыгрыше команде Херардо Мартино, по мнению букмекеров и экспертов, будет очень непросто. Однако выйти из группы вполне реально, учитывая осечку аргентинцев. В стартовом туре мексиканцы сыграли в безголевую ничью с поляками (0:0). С Аргентиной Мексику устроит и ничейный результат, а вот в поединке с Саудовской Аравией нужно будет побеждать.

Ориентировочные составы

Аргентина: Э.Мартинес – Отаменди, Тальяфико, Ромеро, Молина, Паредес, Де Пауль, Гомес, Месси, Ди Мария, Л.Мартинес.

Мексика: Очоа – Гальярдо, Морено, Санчес, Монтес, Эррера, Чавес, Лосано, Альварес, Вега, Мартин.

26 ноября, суббота

Аргентина – Мексика
Лусаил. Стадион «Лусаил Айконик». 21:00
АРГЕНТИНА — МЕКСИКА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 1
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виталий жалыбин
мексика явно посильнее + у аргентины месси который портит все команды,но легко небудет 1-1 более реальный прогноз чем у спорт юа
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