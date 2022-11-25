В субботу, 26 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Аргентины и Мексики. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Аргентина

До начала чемпионата мира команду Лионеля Скалони многие эксперты называли одним из главных претендентов на победу в турнире. Поэтому вполне очевидно, что в стартовом туре Лионель Месси и компания должны были без проблем обыгрывать сборную Саудовской Аравии. Еще в первом тайме «бело-голубые» вышли вперед благодаря голу Месси с пенальти и вполне могли доводить счет до разгромного, если бы не аномальное количество офсайдов.

Во втором тайме андердоги шокировали футбольную общественность, сотворив одну из главных сенсаций в истории Мундиалей. Футболисты Саудовской Аравии не только отыгрались, но и забили второй мяч, тем самым нанеся Аргентине позорное поражение. Тот результат ставит под сомнение претензии аргентинцев на чемпионский титул. Теперь им нужно одерживать две победы в группе, иначе можно не выйти даже в плей-офф.

Мексика

«Майя» 16 раз участвовали в финальной стадии чемпионатов мира, однако добиться триумфа, в отличие от аргентинцев, являющихся двукратными триумфаторами Мундиалей, не смогли ни разу. Максимум, которого смогла добиться сборная Мексики, является четвертьфинал в 1970 и 1986 годах.

Установить национальный рекорд в этом розыгрыше команде Херардо Мартино, по мнению букмекеров и экспертов, будет очень непросто. Однако выйти из группы вполне реально, учитывая осечку аргентинцев. В стартовом туре мексиканцы сыграли в безголевую ничью с поляками (0:0). С Аргентиной Мексику устроит и ничейный результат, а вот в поединке с Саудовской Аравией нужно будет побеждать.

Ориентировочные составы

Аргентина: Э.Мартинес – Отаменди, Тальяфико, Ромеро, Молина, Паредес, Де Пауль, Гомес, Месси, Ди Мария, Л.Мартинес.

Мексика: Очоа – Гальярдо, Морено, Санчес, Монтес, Эррера, Чавес, Лосано, Альварес, Вега, Мартин.

26 ноября, суббота