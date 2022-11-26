Чемпионат мира26 ноября 2022, 07:19 | Обновлено 26 ноября 2022, 07:29
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Аргентина – Мексика. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура чемпионата мира
26 ноября 2022, 07:19 | Обновлено 26 ноября 2022, 07:29
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26 ноября в 21:00 сборная Аргентина во втором туре чемпионата мира 2022 сыграет с командой Мексики.
Матч пройдет в Лусайле на стадионе Lusail Iconic Stadium, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом туре Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии (1:2), а Мексика сыграла вничью с Польшей (0:0).
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Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Аргентина – Мексика, за которой можно следить в украинской версии сайта.
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