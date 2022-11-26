26 ноября в 21:00 сборная Аргентина во втором туре чемпионата мира 2022 сыграет с командой Мексики.

Матч пройдет в Лусайле на стадионе Lusail Iconic Stadium, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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В первом туре Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии (1:2), а Мексика сыграла вничью с Польшей (0:0).

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Аргентина – Мексика, за которой можно следить в украинской версии сайта.