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Аргентина
26.11.2022 21:00 - : -
Мексика
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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 07:19 | Обновлено 26 ноября 2022, 07:29
69
0

Аргентина – Мексика. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура чемпионата мира

26 ноября 2022, 07:19 | Обновлено 26 ноября 2022, 07:29
69
0
Аргентина – Мексика. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

26 ноября в 21:00 сборная Аргентина во втором туре чемпионата мира 2022 сыграет с командой Мексики.

Матч пройдет в Лусайле на стадионе Lusail Iconic Stadium, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии (1:2), а Мексика сыграла вничью с Польшей (0:0).

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Аргентина – Мексика, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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