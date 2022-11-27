Тренер Аргентины: «Десятый номер решил исход игры, но рано радоваться»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу своих подопечных в матче 2-го тура ЧМ-2022 по футболу над Мексикой:

«Радость? Матч окончен и все. Завтра нужно снова готовиться к следующей игре. Радость длится очень недолго. Нужно соблюдать баланс при победе и поражение. Мы еще ничего не сделали.

Мы знали, что игра будет очень сложной. Десятый номер решил исход игры, что он обычно и делает.

Что касается Месси, он добавил, что «он должен наслаждаться чемпионатом мира». Он нравится даже мексиканским болельщикам».

Отметим, что матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Мексики в группе С завершился со счетом 2:0 в пользу аргентинцев. После двух туров Аргентина располагается на второй позиции с 3 очками, а Мексика – на четвертой с 1 пунктом.

Стартовый матч на этом мундиале Аргентина проиграла Саудовской Аравии.