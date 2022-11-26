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Чемпионат мира
Аргентина
26.11.2022, FT 2 : 0
Мексика
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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 23:05 | Обновлено 26 ноября 2022, 23:41
6058
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Аргентина – Мексика – 2:0. Гол и ассист Месси. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата мира 2022 в Катаре

26 ноября 2022, 23:05 | Обновлено 26 ноября 2022, 23:41
6058
1
Аргентина – Мексика – 2:0. Гол и ассист Месси. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября в 21:00 во 2-м туре чемпионата мира 2022 сборная Аргентины играет с командой Мексики.

Матч проходит в Лусайле на стадионе Lusail Iconic Stadium.

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В первом туре Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии (1:2), а Мексика сыграла вничью с Польшей (0:0).

Аргентина – Мексика – 2:0. Гол и ассист Месси. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Лионель Месси, 64 мин.

ГОЛ! 2:0. Энцо Фернандес, 87 мин.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Аргентина).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
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Источник Sport.ua
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Сергей Долина
Месси! Лучший!
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