26 ноября в 21:00 во 2-м туре чемпионата мира 2022 сборная Аргентины играет с командой Мексики.

Матч проходит в Лусайле на стадионе Lusail Iconic Stadium.

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В первом туре Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии (1:2), а Мексика сыграла вничью с Польшей (0:0).

Аргентина – Мексика – 2:0. Гол и ассист Месси. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Лионель Месси, 64 мин.

ГОЛ! 2:0. Энцо Фернандес, 87 мин.