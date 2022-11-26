Чемпионат мира26 ноября 2022, 23:05 | Обновлено 26 ноября 2022, 23:41
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Аргентина – Мексика – 2:0. Гол и ассист Месси. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата мира 2022 в Катаре
26 ноября 2022, 23:05 | Обновлено 26 ноября 2022, 23:41
6058
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26 ноября в 21:00 во 2-м туре чемпионата мира 2022 сборная Аргентины играет с командой Мексики.
Матч проходит в Лусайле на стадионе Lusail Iconic Stadium.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом туре Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии (1:2), а Мексика сыграла вничью с Польшей (0:0).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Аргентина – Мексика – 2:0. Гол и ассист Месси. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Лионель Месси, 64 мин.
ГОЛ! 2:0. Энцо Фернандес, 87 мин.
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Аргентина).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
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