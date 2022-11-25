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Аргентина
26.11.2022 21:00 - : -
Мексика
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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 10:40 | Обновлено 25 ноября 2022, 10:41
175
0

Аргентина – Мексика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 ноября в 21:00 поединок Мундиаля-2022

25 ноября 2022, 10:40 | Обновлено 25 ноября 2022, 10:41
175
0
Аргентина – Мексика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 26 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Аргентины и Мексики.

Поединок состоится на стадионе «Лузаил Айконик» в Лусаиле. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Мексика.

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Источник Sport.ua
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