Чемпионат мира25 ноября 2022, 10:40 | Обновлено 25 ноября 2022, 10:41
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Аргентина – Мексика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 ноября в 21:00 поединок Мундиаля-2022
25 ноября 2022, 10:40 | Обновлено 25 ноября 2022, 10:41
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В субботу, 26 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Аргентины и Мексики.
Поединок состоится на стадионе «Лузаил Айконик» в Лусаиле. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Мексика.
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