В субботу, 26 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Аргентины и Мексики.

Поединок состоится на стадионе «Лузаил Айконик» в Лусаиле. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Мексика.