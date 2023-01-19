Яремчук выйдет в основе Брюгге на матч против Сент-Трюйдена
Украинский защитник Эдуард Соболь остался в запасе на игру 21-го тура
Украинский форвард Роман Яремчук выйдет в основе «Брюгге» на гостевой матч 21-го тура чемпионата Бельгии против «Сент-Трюйдена».
Главный тренер Скотт Паркер верит в украинца и второй раз выставляет его в стартовом составе.
Украинский защитник Эдуард Соболь снова остался в запасе.
Встреча между «Сент-Трюйденом» и «Брюгге» начнется 19 января в 21:45 по Киеву.
Яремчук выйдет в основе Брюгге на матч против Сент-Трюйдена
Team news is here! 🚨— Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 19, 2023
Here’s how we line up. 👇 #StvClu pic.twitter.com/axOjKp5oSO
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