Яремчук выйдет в основе Брюгге на матч против Сент-Трюйдена

Украинский форвард Роман Яремчук выйдет в основе «Брюгге» на гостевой матч 21-го тура чемпионата Бельгии против «Сент-Трюйдена».

Главный тренер Скотт Паркер верит в украинца и второй раз выставляет его в стартовом составе.

Украинский защитник Эдуард Соболь снова остался в запасе.

Встреча между «Сент-Трюйденом» и «Брюгге» начнется 19 января в 21:45 по Киеву.

