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Бельгия
19 января 2023, 21:05 | Обновлено 19 января 2023, 21:16
339
0

Яремчук выйдет в основе Брюгге на матч против Сент-Трюйдена

Украинский защитник Эдуард Соболь остался в запасе на игру 21-го тура

19 января 2023, 21:05 | Обновлено 19 января 2023, 21:16
339
0
Яремчук выйдет в основе Брюгге на матч против Сент-Трюйдена
Getty Images/Global Images Ukraine. Яремчук и Паркер

Украинский форвард Роман Яремчук выйдет в основе «Брюгге» на гостевой матч 21-го тура чемпионата Бельгии против «Сент-Трюйдена».

Главный тренер Скотт Паркер верит в украинца и второй раз выставляет его в стартовом составе.

Украинский защитник Эдуард Соболь снова остался в запасе.

Встреча между «Сент-Трюйденом» и «Брюгге» начнется 19 января в 21:45 по Киеву.

Яремчук выйдет в основе Брюгге на матч против Сент-Трюйдена

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Источник Sport.ua
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