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Чемпионат Бельгии
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Бельгия
20 января 2023, 01:10 | Обновлено 20 января 2023, 01:52
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0

Брюгге не сумел обыграть Сент-Трюйден. Яремчук провел на поле 80 минут

Украинский защитник Эдуард Соболь весь матч оставался в резерве гостей

20 января 2023, 01:10 | Обновлено 20 января 2023, 01:52
102
0
Брюгге не сумел обыграть Сент-Трюйден. Яремчук провел на поле 80 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук провел 80 минут за «Брюгге» в матче 21-го тура чемпионата Бельгии.

«Брюгге» в гостях не сумел преодолеть сопротивление «Сент-Трюйдена» (1:1).

Главный тренер Скотт Паркер выставил Романа в основе, но тот не сумел отличиться результативными действиями и был заменен после 80 минут игры. Украинский защитник Эдуард Соболь весь матч оставался в запасе.

«Брюгге» не может выиграть в чемпионате уже длительное время и занимает 4-е место (36 очков), отставая аж на 19 баллов от лидера – «Генка» (55).

Чемпионат Бельгии

21-й тур, 19 января

Сент-Трюйден – Брюгге – 1:1

Голы: Бруно, 77 – Янсенс, 2 (автогол)

Гент – Шарлеруа – 0:0

Турнирная таблица

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Брюгге Скотт Паркер Эдуард Соболь чемпионат Бельгии по футболу Роман Яремчук Сент-Трюйден
Источник Sport.ua
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