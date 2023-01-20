Брюгге не сумел обыграть Сент-Трюйден. Яремчук провел на поле 80 минут
Украинский защитник Эдуард Соболь весь матч оставался в резерве гостей
Украинский форвард Роман Яремчук провел 80 минут за «Брюгге» в матче 21-го тура чемпионата Бельгии.
«Брюгге» в гостях не сумел преодолеть сопротивление «Сент-Трюйдена» (1:1).
Главный тренер Скотт Паркер выставил Романа в основе, но тот не сумел отличиться результативными действиями и был заменен после 80 минут игры. Украинский защитник Эдуард Соболь весь матч оставался в запасе.
«Брюгге» не может выиграть в чемпионате уже длительное время и занимает 4-е место (36 очков), отставая аж на 19 баллов от лидера – «Генка» (55).
Чемпионат Бельгии
21-й тур, 19 января
Сент-Трюйден – Брюгге – 1:1
Голы: Бруно, 77 – Янсенс, 2 (автогол)
Гент – Шарлеруа – 0:0
Турнирная таблица
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