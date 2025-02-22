Бельгия. Сначала помогли, потом спаслись. Мехелен потерял важные очки

Антверпенский «Мехелен», который ведет борьбу за место в чемпионском плей-офф бельгийской Про Лиги 2024/25, потерял важные очки после того, как в домашнем матче 27-го тура Про-лиги не смог обыграть аутсайдера «Сент-Трюйден».

Более того – у «гел-род» даже не было ощутимого игрового преимущества. Обе команды владели мячом одинаково, «Мехелен» всего один раз пробил в створ ворот против двух ударов у гостей, но подал три угловых против нуля. При этом первый тайм хозяева смогли выиграть – «Сент-Трюйден» помог им голом Волке Янссенса в свои ворота. Но удержать победный результат у «гел-род» не получилось – в компенсированное время Андрес Феррари забил ответный гол и матч завершился вничью со счетом 1:1.

Таким образом, за три тура до завершения основной части Про Лиги 2024/25 «Мехелен» занимает девятое место отстает от зоны чемпионского плей-офф на восемь очков при том, что «Генту», который занимает в ней последнее, шестое место, свой матч 27-го тура предстоит сыграть в воскресенье, 23 февраля, против лидера основной части «Генка».

В борьбе за сохранение места в Про Лиге «Сент-Трюйден» занимает 14-е место и находится в зоне плей-офф за выживание. От «Вестерло», который занимает 12-е место, «канарейки» отстают на пять очков.

Бельгийская Про Лига 2024/25, тур 27

21 февраля

Мехелен – Сент-Трюйден – 1:1 (1:0)

Голы: Янссенс, 26 (в свои ворота) – Феррари, 90+1.