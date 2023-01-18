Australian Open. Гауфф обыграла Радукану, добыв сотую победу в карьере
Кори выиграла седьмой матч подряд с начала сезона
18-летняя американка Кори Гауфф (№7 WTA) пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.
Во втором круге Коко обыграла 20-летнюю британку Эмму Радукану (№77 WTA).
Australian Open. Второй круг
Кори Гауфф (США) – Эмма Радукана (Великобритания) – 6:3, 7:6(4)
Для Гауфф это была 100-я победа в профессиональной карьере. Кори самая молодая теннисистка, выигравшая 100 матчей на уровне WTA, после Каролин Возняцки в 2009-м.
В следующем раунде Гауфф сразится против Бернарды Перы (№28 WTA) или Чжэн Циньвэнь (№41 WTA).
В начале сезона Кори Гауфф выиграла турнир в Окленде.
A seriously impressive performance 👏— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2023
No.7 seed @CocoGauff beats Emma Raducanu to reach the third round!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/6CXLQOYq90
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