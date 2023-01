Australian Open. Гауфф обыграла Радукану, добыв сотую победу в карьере

18-летняя американка Кори Гауфф (№7 WTA) пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

Во втором круге Коко обыграла 20-летнюю британку Эмму Радукану (№77 WTA).

Australian Open. Второй круг

Кори Гауфф (США) – Эмма Радукана (Великобритания) – 6:3, 7:6(4)

Для Гауфф это была 100-я победа в профессиональной карьере. Кори самая молодая теннисистка, выигравшая 100 матчей на уровне WTA, после Каролин Возняцки в 2009-м.

В следующем раунде Гауфф сразится против Бернарды Перы (№28 WTA) или Чжэн Циньвэнь (№41 WTA).

В начале сезона Кори Гауфф выиграла турнир в Окленде.

