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  4. Australian Open. Гауфф обыграла Радукану, добыв сотую победу в карьере
Australian Open
18 января 2023, 12:52 | Обновлено 18 января 2023, 12:55
196
0

Australian Open. Гауфф обыграла Радукану, добыв сотую победу в карьере

Кори выиграла седьмой матч подряд с начала сезона

18 января 2023, 12:52 | Обновлено 18 января 2023, 12:55
196
0
Australian Open. Гауфф обыграла Радукану, добыв сотую победу в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф

18-летняя американка Кори Гауфф (№7 WTA) пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

Во втором круге Коко обыграла 20-летнюю британку Эмму Радукану (№77 WTA).

Australian Open. Второй круг
Кори Гауфф (США) – Эмма Радукана (Великобритания) – 6:3, 7:6(4)

Для Гауфф это была 100-я победа в профессиональной карьере. Кори самая молодая теннисистка, выигравшая 100 матчей на уровне WTA, после Каролин Возняцки в 2009-м.

В следующем раунде Гауфф сразится против Бернарды Перы (№28 WTA) или Чжэн Циньвэнь (№41 WTA).

В начале сезона Кори Гауфф выиграла турнир в Окленде.

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Australian Open 2023 Кори Гауфф Эмма Радукану
Источник Twitter
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