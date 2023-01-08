Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Гауфф не отдала ни одного сета на пути к титулу в Окленде
WTA
08 января 2023, 11:46 | Обновлено 08 января 2023, 11:47
126
0

Гауфф не отдала ни одного сета на пути к титулу в Окленде

Кори стала победительницей соревнований в Новой Зеландии

08 января 2023, 11:46 | Обновлено 08 января 2023, 11:47
126
0
Гауфф не отдала ни одного сета на пути к титулу в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф и Ребека Масарова

Состоялся финал на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В матче за титул первая сеяная Коко Гауфф без особых проблем сломила сопротивление испанки Ребеки Масаровой, которая стартовала в квалификации.

Окленд. Финал
Кори Гауфф (США) – Ребека Масарова (Испания) – 6:1, 6:1

Гауфф выиграла третий титул WTA в карьере и первый с мая 2021 года. Американка укрепилась на седьмой позиции в мировом рейтинге. На пути к титулу в Окленде она не проиграла ни одного сета.

Для Масаровой это был первый финал турнира WTA 250 в карьере. С понедельника она дебютирует в первой сотне мирового рейтинга в возрасте 23 лет.

По теме:
Разгромное поражение. Украинка не смогла выйти в основу турнира в Австралии
Винус Уильямс не сыграет на Australian Open из-за травмы
Гауфф мчится к титулу. Стали известны финалистки турнира в Окленде
Кори Гауфф WTA Окленд Ребека Масарова
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все-таки Лондон красный. «Мудрик, уходишь в Челси?» Украинец четко ответил
Футбол | 07 января 2023, 19:30 13
Все-таки Лондон красный. «Мудрик, уходишь в Челси?» Украинец четко ответил
Все-таки Лондон красный. «Мудрик, уходишь в Челси?» Украинец четко ответил

Михаил ответил на вопрос в Instagram

Джервонта финишировал Гарсию в промежуточном бою. Впереди – другой Гарсия
Бокс | 08 января 2023, 08:40 2
Джервонта финишировал Гарсию в промежуточном бою. Впереди – другой Гарсия
Джервонта финишировал Гарсию в промежуточном бою. Впереди – другой Гарсия

Эктор Гарсия отказался от продолжения поединка против Танка после 8-го раунда

Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо
Футбол | 08.01.2023, 04:49
Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо
Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо
Ястремская сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии
Теннис | 08.01.2023, 08:15
Ястремская сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии
Ястремская сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Футбол | 07.01.2023, 11:50
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько Марсель выложит за Малиновского
Стало известно, сколько Марсель выложит за Малиновского
07.01.2023, 16:42 4
Футбол
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
07.01.2023, 18:35 33
Другие виды
Украинский след. Аль-Наср не смог заявить Роналду из-за долга в 6 млн
Украинский след. Аль-Наср не смог заявить Роналду из-за долга в 6 млн
06.01.2023, 18:56 8
Футбол
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
07.01.2023, 22:25 4
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
06.01.2023, 11:11
Хоккей
Легендарный итальянский форвард умер в возрасте 58 лет
Легендарный итальянский форвард умер в возрасте 58 лет
06.01.2023, 11:42 1
Футбол
Уступила в борьбе. Костюк проиграла второй ракетке на турнире в Австралии
Уступила в борьбе. Костюк проиграла второй ракетке на турнире в Австралии
06.01.2023, 12:01 23
Теннис
Едет к Луческу. 34-летний Тайсон возвращается играть в Европу
Едет к Луческу. 34-летний Тайсон возвращается играть в Европу
07.01.2023, 18:55 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности