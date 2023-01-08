Гауфф не отдала ни одного сета на пути к титулу в Окленде
Кори стала победительницей соревнований в Новой Зеландии
Состоялся финал на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В матче за титул первая сеяная Коко Гауфф без особых проблем сломила сопротивление испанки Ребеки Масаровой, которая стартовала в квалификации.
Окленд. Финал
Кори Гауфф (США) – Ребека Масарова (Испания) – 6:1, 6:1
Гауфф выиграла третий титул WTA в карьере и первый с мая 2021 года. Американка укрепилась на седьмой позиции в мировом рейтинге. На пути к титулу в Окленде она не проиграла ни одного сета.
Для Масаровой это был первый финал турнира WTA 250 в карьере. С понедельника она дебютирует в первой сотне мирового рейтинга в возрасте 23 лет.
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