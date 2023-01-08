Гауфф не отдала ни одного сета на пути к титулу в Окленде

Состоялся финал на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).



В матче за титул первая сеяная Коко Гауфф без особых проблем сломила сопротивление испанки Ребеки Масаровой, которая стартовала в квалификации.



Окленд. Финал

Кори Гауфф (США) – Ребека Масарова (Испания) – 6:1, 6:1



Гауфф выиграла третий титул WTA в карьере и первый с мая 2021 года. Американка укрепилась на седьмой позиции в мировом рейтинге. На пути к титулу в Окленде она не проиграла ни одного сета.



Для Масаровой это был первый финал турнира WTA 250 в карьере. С понедельника она дебютирует в первой сотне мирового рейтинга в возрасте 23 лет.