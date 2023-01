Украинец Сыч угодил надолго в лазарет Кортрейка

Украинский полузащитник Алексей Сыч в матче 20-го тура чемпионата Бельгии с «Гентом» (1:2), который состоялся 15 января, получил травму. Начав встречу в стартовом составе своей команды, он был вынуждено заменен на Жуана Силву на 86-й минуте.

Как информирует пресс-служба «Кортрейка», у 21-летнего игрока диагностировано повреждение медиальной связки колена. На реабилитацию Сычу понадобится от 4-х до 6-ти недель.

«Кортрейк» в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимает 15-е место с 18-ю очками в активе после 20 встреч. Алексей Сыч провел в сезоне 12 игр, забил 1 гол.

📝 Oleksii Sych viel zondagmiddag uit op KAA Gent.



Na verdere onderzoeken blijkt de blessure van Oleksii te gaan over de mediale band van de knie. De revalidatie zal tussen de 4 & 6 weken in beslag nemen.



We wensen Oleksii uiteraard een goed herstel! pic.twitter.com/v1gUGSTh1F