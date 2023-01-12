Кубок Бельгии. Сыч провел весь матч, его клуб Кортрейк выбыл в 1/4 финала
В полуфинал Кубка Бельгии вышли «Мехелен», «Зюлте-Варегем» и «Антверпен»
11 января состоялись три матча Кубка Бельгии.
«Кортрейк» проиграл «Мехелену» (0:1), украинский хавбек Алексей Сыч провел за команду хозяев поля весь матч.
В полуфинал Кубка Бельгии вышли «Мехелен», «Зюлте-Варегем» и «Антверпен».
Последний четвертьфинал состоится вечером 12 января, когда сыграют «Сен-Жилуаз» и «Гент».
Кубок Бельгии
1/4 финала, 11 января
Кортрейк – Мехелен – 0:1
Гол: Волш, 90+1.
Зюлте-Варегем – Сент-Трюйден – 2:0
Голы: Фадера, 41, Вормер, 62 (пен).
Генк – Антверпен – 0:3
Голы: Янссен, 2, Де Лат, 42, Баликвиша, 48.
События матча
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