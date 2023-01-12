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Кубок Бельгии
Кортрейк
11.01.2023, FT 0 : 1
Мехелен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
12 января 2023, 03:19 | Обновлено 12 января 2023, 04:00
17
0

Кубок Бельгии. Сыч провел весь матч, его клуб Кортрейк выбыл в 1/4 финала

В полуфинал Кубка Бельгии вышли «Мехелен», «Зюлте-Варегем» и «Антверпен»

12 января 2023, 03:19 | Обновлено 12 января 2023, 04:00
17
0
Кубок Бельгии. Сыч провел весь матч, его клуб Кортрейк выбыл в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Сыч

11 января состоялись три матча Кубка Бельгии.

«Кортрейк» проиграл «Мехелену» (0:1), украинский хавбек Алексей Сыч провел за команду хозяев поля весь матч.

В полуфинал Кубка Бельгии вышли «Мехелен», «Зюлте-Варегем» и «Антверпен».

Последний четвертьфинал состоится вечером 12 января, когда сыграют «Сен-Жилуаз» и «Гент».

Кубок Бельгии

1/4 финала, 11 января

Кортрейк – Мехелен – 0:1

Гол: Волш, 90+1.

Зюлте-Варегем – Сент-Трюйден – 2:0

Голы: Фадера, 41, Вормер, 62 (пен).

Генк – Антверпен – 0:3

Голы: Янссен, 2, Де Лат, 42, Баликвиша, 48.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Мехелен.
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Кубок Бельгии по футболу Алексей Сыч Кортрейк Мехелен Зюлте-Варегем Сент-Трюйден Генк Антверпен Сен-Жилуаз Гент
Источник Sport.ua
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