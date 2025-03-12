Игрок сборной Украины сказал, как заставить Бельгию паниковать

Правый защитник Карпат Алексей Сыч уверен, что сборная Украины способна заставить паниковать игроков сборной Бельгии в матчах плей-офф Лиги наций.

«Рад, что снова вызвали в сборную. Это говорит о том, что я все делаю правильно. Приятный момент для меня, для моей семьи и команды. Надеюсь, покажу себя в сборной».

«Бельгия? Все знают качества этой команды. Думаю, с ними нужно играть смело и не бояться. Если играть с ними смело, то они будут паниковать, они к такому не готовы».

«Разберем соперника и найдем слабые стороны. Конечно, дорога заберет силы, но, думаю, хватит одного дня на восстановление. Будем готовы», – сказал Сыч.