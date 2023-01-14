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Украина. Премьер лига
14 января 2023, 12:35 | Обновлено 14 января 2023, 13:37
953
1

Названы соперники. Шахтер проведет 6 спаррингов на сборе в Турции

«Горняки» будут находиться в Турции до 9 февраля

14 января 2023, 12:35 | Обновлено 14 января 2023, 13:37
953
1
Названы соперники. Шахтер проведет 6 спаррингов на сборе в Турции
ФК Шахтер Донецк

10 января «Шахтер» отправился на зимний сбор в Турцию. В Анталье «Горняки» будут находиться до 9 февраля.

Украинский клуб объявил о планах провести 6 контрольных матчей, и опубликовал их расписание:

20 января, 16:30. «Шахтер» – «Аустрия» (Вена, Австрия)
27 января, 16:30. «Шахтер» – «Копер» (Копер, Словения)
31 января, 16:30. «Шахтер» – «Лудогорец» (Разград, Болгария)
1 февраля, 16:30. «Шахтер» – «Марибор» (Марибор, Словения)
8 февраля, 10:00. «Шахтер» – «Сараево» (Сараево, Босния и Герцеговина)
8 февраля, 16:30. «Шахтер» – «Динамо» (Тбилиси, Грузия)

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Комментарии 1
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Alex196
Главное наиграть Мудрика и наконец-то поставить игру Шахтера .Последние матчи Шахтера осенью с Днепром Лейпцигом это был тренерский провал .Вообще никакой схемы игры 
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