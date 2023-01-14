Названы соперники. Шахтер проведет 6 спаррингов на сборе в Турции
«Горняки» будут находиться в Турции до 9 февраля
10 января «Шахтер» отправился на зимний сбор в Турцию. В Анталье «Горняки» будут находиться до 9 февраля.
Украинский клуб объявил о планах провести 6 контрольных матчей, и опубликовал их расписание:
20 января, 16:30. «Шахтер» – «Аустрия» (Вена, Австрия)
27 января, 16:30. «Шахтер» – «Копер» (Копер, Словения)
31 января, 16:30. «Шахтер» – «Лудогорец» (Разград, Болгария)
1 февраля, 16:30. «Шахтер» – «Марибор» (Марибор, Словения)
8 февраля, 10:00. «Шахтер» – «Сараево» (Сараево, Босния и Герцеговина)
8 февраля, 16:30. «Шахтер» – «Динамо» (Тбилиси, Грузия)
🗓 #Shakhtar’s fixtures at the training camp in Turkey 🇹🇷— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 14, 2023
⚽ 20/01. Austria (AUT)
⚽ 27/01. Koper (SVN)
⚽ 31/01. Ludogorets (BGR)
⚽ 01/02. Maribor (SVN)
⚽ 08/02. Sarajevo (BIH)
⚽ 08/02. Dinamo Tbilisi (GEO)
Find out more: https://t.co/IviBIJd2mF. pic.twitter.com/lmNPMgyl5Q
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