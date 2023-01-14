Названы соперники. Шахтер проведет 6 спаррингов на сборе в Турции

10 января «Шахтер» отправился на зимний сбор в Турцию. В Анталье «Горняки» будут находиться до 9 февраля.

Украинский клуб объявил о планах провести 6 контрольных матчей, и опубликовал их расписание:

20 января, 16:30. «Шахтер» – «Аустрия» (Вена, Австрия)

27 января, 16:30. «Шахтер» – «Копер» (Копер, Словения)

31 января, 16:30. «Шахтер» – «Лудогорец» (Разград, Болгария)

1 февраля, 16:30. «Шахтер» – «Марибор» (Марибор, Словения)

8 февраля, 10:00. «Шахтер» – «Сараево» (Сараево, Босния и Герцеговина)

8 февраля, 16:30. «Шахтер» – «Динамо» (Тбилиси, Грузия)