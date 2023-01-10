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  4. Мудрик – в составе. Шахтер прибыл на сбор в Турцию
Украина. Премьер лига
10 января 2023, 19:10 |
958
1

Мудрик – в составе. Шахтер прибыл на сбор в Турцию

Михаил начал работу на тренировочном сборе команды

10 января 2023, 19:10 |
958
1
Мудрик – в составе. Шахтер прибыл на сбор в Турцию
ФК Шахтер

Клуб УПЛ «Шахтер» объявил о том, что команда уже прибыла в Турцию, где коллектив Игора Йовичевича будет проходить тренировочной сбор.

В Белеке команда будет находиться ближайшие 10 дней, о контрольных матчах информации пока нет, но к работе приступит 31 игрок, включая Михаила Мудрика.

Хавбек, которого хочет приобрести «Арсенал», прибыл в Турцию и готов к работе. Прибыл в Турцию и первый зимний новичок «Шахтера» Георги Гочолейшвили.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Виктор Корниенко, Георгий Гочолейшвили.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк.

Нападающие: Лассина Траоре, Данил Сикан, Андрей Кулаков, Андрей Борячук.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Tatiana Tam
Наступна  новина буде: Мудрик сходив в туалет? А ще окремою чи по-великому, чи лише попісяв?
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