ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед взял Ваута Вегхорста в аренду у Бернли

Нидерландский форвард Ваут Вегхорст перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

Красные дьяволы взяли в аренду у «Бернли» 30-летнего нападающего до конца сезона.

«Ман Юнайтед» выплатил компенсацию турецкому «Бешикташу», где Ваут играл первую часть сезона. В текущем сезоне Вергхорст забил 10 голов в 21 матче.

It's official: Wout Weghorst is a Red! ✍️🔴#MUFC