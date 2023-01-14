Англия14 января 2023, 00:15 | Обновлено 14 января 2023, 00:42
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ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед взял Ваута Вегхорста в аренду у Бернли
Форвард провел первую часть сезона в турецком клубе «Бешикташ»
14 января 2023, 00:15 | Обновлено 14 января 2023, 00:42
209
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Нидерландский форвард Ваут Вегхорст перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.
Красные дьяволы взяли в аренду у «Бернли» 30-летнего нападающего до конца сезона.
«Ман Юнайтед» выплатил компенсацию турецкому «Бешикташу», где Ваут играл первую часть сезона. В текущем сезоне Вергхорст забил 10 голов в 21 матче.
It's official: Wout Weghorst is a Red! ✍️🔴#MUFC— Manchester United (@ManUtd) January 13, 2023
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