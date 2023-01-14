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Англия
14 января 2023, 00:15 | Обновлено 14 января 2023, 00:42
209
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед взял Ваута Вегхорста в аренду у Бернли

Форвард провел первую часть сезона в турецком клубе «Бешикташ»

14 января 2023, 00:15 | Обновлено 14 января 2023, 00:42
209
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед взял Ваута Вегхорста в аренду у Бернли
ФК Манчестер Юнайтед. Ваут Вегхорст

Нидерландский форвард Ваут Вегхорст перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

Красные дьяволы взяли в аренду у «Бернли» 30-летнего нападающего до конца сезона.

«Ман Юнайтед» выплатил компенсацию турецкому «Бешикташу», где Ваут играл первую часть сезона. В текущем сезоне Вергхорст забил 10 голов в 21 матче.

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Ваут Вегхорст трансферы трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед Бернли Бешикташ аренда игрока
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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