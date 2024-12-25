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Украина. Премьер лига
25 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 25 декабря 2024, 23:38
265
0

Экс-арбитр ФИФА назвал лучших футбольных судей Украины в 2024 году

По мнению Мирослава Ступара, уровень обслуживания оставляет желать лучшего

25 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 25 декабря 2024, 23:38
265
0
Экс-арбитр ФИФА назвал лучших футбольных судей Украины в 2024 году
УПЛ. Николай Балакин

Бывший арбитр ФИФА и авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua назвал лучших, по его мнению, украинских футбольных судей по итогам 2024 года:

«На мой взгляд, впереди идут Николай Балакин, Виталий Романов и Виктор Копиевский. Это опытные рефери, были в их карьере и черные полосы, но они хорошо работали над исправлением ошибок и демонстрируют качественный уровень судейства.

Отметил бы также прогресс Дмитрия Панчишина. Не случайно именно эти арбитры часто привлекаются к обслуживанию матчей на международной арене.

Хотя в целом уровень обслуживания поединков УПЛ судейским корпусом оставляет желать лучшего».

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Мирослав Ступар судьи (арбитры) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший судья Николай Балакин Виктор Копиевский Виталий Романов Дмитрий Панчишин судейство инсайд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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