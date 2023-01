Источник: Арсенал сделал новое предложение Шахтеру по трансферу Мудрика

Лондонский «Арсенал» несколько часов назад сделал донецкому «Шахтеру» новое предложение по поводу трансфера хавбека Михаила Мудрика, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны очень близки к подписанию соглашения, но окончательной договоренности пока нет, и переговоры руководителей клубов продолжаются.

«Арсенал» является лидером в гонке за подписание 22-летнего полузащитника. От «Челси» пока не было официальных предложений ,однако синие подписали новичка – португальского форварда Жоау Фелиша.

В текущем сезоне Мудрик провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).

🚨 Excl: Arsenal have submitted a new bid for Mykhaylo Mudryk in the last few hours. Parties are now getting closer, no breakthrough yet — talks ongoing with Shakhtar Donetsk. ⚪️🔴 #AFC



Arsenal are still leading the race — no official bid from Chelsea, as things stand. pic.twitter.com/HmF5Ci7koy