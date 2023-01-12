Источник: Шахтер и Арсенал согласовали трансфер Мудрика за €85–90 млн

Донецкий «Шахтер» и лондонский «Арсенал» согласовали трансфер хавбека Михаила Мудрика за €85–90 млн, сообщает журналист Руди Галетти. По его информации, переговоры вошли в финальный раунд.

Сейчас клубы обсуждают, какая часть этих денег будет выплачена в виде фиксированной цены, а какая – в виде бонусов. Следующие несколько дней станут решающими для этого этапа переговоров.

В текущем сезоне 22-летний Михаил Мудрик провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).