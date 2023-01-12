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Украина. Премьер лига
12 января 2023, 22:55 | Обновлено 12 января 2023, 23:52
2260
6

Источник: Шахтер и Арсенал согласовали трансфер Мудрика за €85–90 млн

Клубы обсуждают, какая часть денег будет выплачена в виде фиксированной цены

12 января 2023, 22:55 | Обновлено 12 января 2023, 23:52
2260
6
Источник: Шахтер и Арсенал согласовали трансфер Мудрика за €85–90 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Донецкий «Шахтер» и лондонский «Арсенал» согласовали трансфер хавбека Михаила Мудрика за €85–90 млн, сообщает журналист Руди Галетти. По его информации, переговоры вошли в финальный раунд.

Сейчас клубы обсуждают, какая часть этих денег будет выплачена в виде фиксированной цены, а какая – в виде бонусов. Следующие несколько дней станут решающими для этого этапа переговоров.

В текущем сезоне 22-летний Михаил Мудрик провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).

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трансферы Шахтер Донецк Михаил Мудрик выбор редакции Челси трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник Twitter
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Комментарии 6
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Dfs2262ar
А де там той, хто свій зад давав що за такі гроші Мудрик не потрібен Арсеналу? 
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Canadian_stallion
Клас, тепер арсенал такий жовто-блакитний буде
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+2
Mr Voevudskiy
Ноунейм источник #2 за сегодня)
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0
vh
Якщо за нього дають такі гроші, то ми нічого не знаємо про його реальний потенціал 
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0
ass36
Деньги как бумага, так можно и миллиард заплатит за дно, Европа пробила дно.
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-5
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