Источник: Арсенал ведет переговоры по Мудрику, Шахтер настаивает на £85 млн
«Челси» может выйти из гонки за хавбеком, если подпишет Жоау Фелиша
Лондонский «Арсенал» продолжает переговоры с донецким «Шахтером» по поводу возможного трансфера украинского хавбека Михаила Мудрика.
По данным Sky Sports, горняки настаивают на сумме в 85 млн фунтов стерлингов, и стороны пока не нашли компромисса в стоимости трансфера. На данный момент «Шахтер» отклонил два стартовых предложения «Арсенала».
«Челси», который также был заинтересован в трансфере 22-летнего украинца, сейчас близок к заключению соглашения с испанским «Атлетико» по аренде форварда Жоау Фелиша. В случае успешного подписания португальца «синие» могут отказаться от дальнейших переговоров по Мудрику.
Mykhailo Mudryk Emirates bound❓— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 9, 2023
With João Félix nearing a loan move to Chelsea, this leaves the path clear for Arsenal to push for the Ukranian star 🌟💫 pic.twitter.com/ysBEO0GP8H
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