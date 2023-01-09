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  4. Источник: Арсенал ведет переговоры по Мудрику, Шахтер настаивает на £85 млн
Англия
09 января 2023, 22:55 | Обновлено 09 января 2023, 23:02
1716
6

Источник: Арсенал ведет переговоры по Мудрику, Шахтер настаивает на £85 млн

«Челси» может выйти из гонки за хавбеком, если подпишет Жоау Фелиша

09 января 2023, 22:55 | Обновлено 09 января 2023, 23:02
1716
6
Источник: Арсенал ведет переговоры по Мудрику, Шахтер настаивает на £85 млн
Twitter. Михаил Мудрик и Жоау Фелиш

Лондонский «Арсенал» продолжает переговоры с донецким «Шахтером» по поводу возможного трансфера украинского хавбека Михаила Мудрика.

По данным Sky Sports, горняки настаивают на сумме в 85 млн фунтов стерлингов, и стороны пока не нашли компромисса в стоимости трансфера. На данный момент «Шахтер» отклонил два стартовых предложения «Арсенала».

«Челси», который также был заинтересован в трансфере 22-летнего украинца, сейчас близок к заключению соглашения с испанским «Атлетико» по аренде форварда Жоау Фелиша. В случае успешного подписания португальца «синие» могут отказаться от дальнейших переговоров по Мудрику.

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Источник Sport.ua
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Boodya 1209
Та нікуди він не перейде, це вже всім ясно, думаю сайту теж, якщо він бачить як новини зі прізвищем "Мудрик" втрачають перегляди
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+3
Maks23
Продали бы пацана..жадность зашкаливает..
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+2
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Tasha19
З пустого в порожнє переливають ті інсайдери
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0
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