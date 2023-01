Источник: Арсенал ведет переговоры по Мудрику, Шахтер настаивает на £85 млн

Лондонский «Арсенал» продолжает переговоры с донецким «Шахтером» по поводу возможного трансфера украинского хавбека Михаила Мудрика.

По данным Sky Sports, горняки настаивают на сумме в 85 млн фунтов стерлингов, и стороны пока не нашли компромисса в стоимости трансфера. На данный момент «Шахтер» отклонил два стартовых предложения «Арсенала».

«Челси», который также был заинтересован в трансфере 22-летнего украинца, сейчас близок к заключению соглашения с испанским «Атлетико» по аренде форварда Жоау Фелиша. В случае успешного подписания португальца «синие» могут отказаться от дальнейших переговоров по Мудрику.

