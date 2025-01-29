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Бразилия
29 января 2025, 00:10 | Обновлено 29 января 2025, 01:45
168
0

Тренер, выигрывавший Лигу чемпионов, может трудоустроиться в Бразилии

Рафаэль Бенитес провел переговоры с Ботафого

29 января 2025, 00:10 | Обновлено 29 января 2025, 01:45
168
0
Тренер, выигрывавший Лигу чемпионов, может трудоустроиться в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Бенитес

64-летний испанский специалист Рафаэль Бенитес может стать главным тренером бразильского клуба «Ботафого».

Как сообщает издание As, руководство клуба уже провело переговоры с наставником и предложило ему контракт.

Отмечается, что Бенитес приступит к работе в феврале.

Последним местом работы испанского специалиста была «Сельта», которую он покинул летом 2024 года.

Рафаэль Бенитес тренировал много именитых клубов. В его карьере такие команды, как: «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал» Мадрид.

Среди достижений испанского тренера – победы в Лиге чемпионов («Ливерпуль»), Кубке УЕФА («Валенсия»), Суперкубке УЕФА («Ливерпуль»).

Ранее стало известно, что звездный футболист Неймар возвращается в бразильский «Сантос».

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Рафаэль Бенитес назначение тренера чемпионат Бразилии по футболу
Олександр Сільченко Источник: AS
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