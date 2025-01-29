Тренер, выигрывавший Лигу чемпионов, может трудоустроиться в Бразилии

64-летний испанский специалист Рафаэль Бенитес может стать главным тренером бразильского клуба «Ботафого».

Как сообщает издание As, руководство клуба уже провело переговоры с наставником и предложило ему контракт.

Отмечается, что Бенитес приступит к работе в феврале.

Последним местом работы испанского специалиста была «Сельта», которую он покинул летом 2024 года.

Рафаэль Бенитес тренировал много именитых клубов. В его карьере такие команды, как: «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал» Мадрид.

Среди достижений испанского тренера – победы в Лиге чемпионов («Ливерпуль»), Кубке УЕФА («Валенсия»), Суперкубке УЕФА («Ливерпуль»).

Ранее стало известно, что звездный футболист Неймар возвращается в бразильский «Сантос».