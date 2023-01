А как же Мудрик? Челси ведет переговоры о подписании форварда Атлетико

Лондонский футбольный клуб «Челси» ведет переговоры о подписании португальского форварда мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша.

Об этом в своем Twitter сообщил Фабрицио Романо:

«Челси» сейчас ведет переговоры об аренде Жоау Фелиша из «Атлетико Мадрид» до июня. Сделка на завершающей стадии — пункт о возможности покупки не обсуждается. Сумма трансфера составит более 10 миллионов евро с учетом заработной платы и налогов. Переговоры ускорились после травм и последней игры [с «Манчестер Сити» – ред.]».

Отметим, что ранее «Челси» активно интересовался вингером донецкого футбольного клуба «Шахтер» Михаилом Мудриком.

