Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе хотел бы видеть в команде защитника лондонского «Арсенала» Вильма Салиба, сообщает le10sport.

По информации источника, когда 26-летний футболист перешел в испанский гранд, он сообщил клубу о желании видеть в клубе Вильяма. В руководстве отказались и пока что не планируют подписывать игрока, который может обойтись клубу в сумму около 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Вильям Салиба провел 33 матча и забил 2 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Реала» может загреметь за решетку на пять лет из-за детского порно.