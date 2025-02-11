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  4. Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства
Англия
11 февраля 2025, 19:29 | Обновлено 11 февраля 2025, 20:19
1975
1

Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства

Килиан Мбаппе хочет видеть Вильяма Салиба в составе мадридского гранда

11 февраля 2025, 19:29 | Обновлено 11 февраля 2025, 20:19
1975
1
Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе хотел бы видеть в команде защитника лондонского «Арсенала» Вильма Салиба, сообщает le10sport.

По информации источника, когда 26-летний футболист перешел в испанский гранд, он сообщил клубу о желании видеть в клубе Вильяма. В руководстве отказались и пока что не планируют подписывать игрока, который может обойтись клубу в сумму около 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Вильям Салиба провел 33 матча и забил 2 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Реала» может загреметь за решетку на пять лет из-за детского порно.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид Арсенал Лондон Вильям Салиба трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Le 10 Sport
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romeo_xai
Скоро черепашка дізнається, що це не ПСЖ і батя тільки 1, і це дон Фло
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