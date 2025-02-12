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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 21:07 | Обновлено 12 февраля 2025, 21:22
234
0

Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Селтиком и Баварией

12 февраля в 22:00 в Глазго состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов

12 февраля 2025, 21:07 | Обновлено 12 февраля 2025, 21:22
234
0
Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Селтиком и Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine

12 февраля в 22:00 на «Селтик Парк» в Глазго состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Шотландский «Селтик» дома принимает немецкий клуб «Бавария».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Наставники команд определились со стартовыми составами на игру.

Ответный поединок состоится через неделю в Мюнхене.

Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Селтиком и Баварией

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Селтик Бавария Лига чемпионов Селтик - Бавария стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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