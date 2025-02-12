12 февраля в 22:00 на «Селтик Парк» в Глазго состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Шотландский «Селтик» дома принимает немецкий клуб «Бавария».

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Наставники команд определились со стартовыми составами на игру.

Ответный поединок состоится через неделю в Мюнхене.

Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Селтиком и Баварией