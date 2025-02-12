Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Селтиком и Баварией
12 февраля в 22:00 в Глазго состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов
12 февраля в 22:00 на «Селтик Парк» в Глазго состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
Шотландский «Селтик» дома принимает немецкий клуб «Бавария».
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Наставники команд определились со стартовыми составами на игру.
Ответный поединок состоится через неделю в Мюнхене.
Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Селтиком и Баварией
📋 #UCL Team News— Celtic Football Club (@CelticFC) February 12, 2025
Here's how we line up tonight! 🔢
#CelticBayernMunich | #CelticFC🍀 pic.twitter.com/GhvF9zwewO
✨ 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐗𝐈 𝓿𝓼. 𝐂𝐞𝐥𝐭𝐢𝐜 ✨#FCBayern #MiaSanMia | #CELFCB #UCL pic.twitter.com/UOWUbakgSJ— FC Bayern (@FCBayernEN) February 12, 2025
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