Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Огромные деньги. Барселона и ПСЖ борются за звездного форварда
Испания
12 февраля 2025, 20:47 |
1399
0

Огромные деньги. Барселона и ПСЖ борются за звездного форварда

Виктор Дьекереш привлекает внимание двух топ-клубов

12 февраля 2025, 20:47 |
1399
0
Огромные деньги. Барселона и ПСЖ борются за звездного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Шведский форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш привлекает внимание каталонской «Барселоны» и «ПСЖ», сообщает El Nacional.

По информации источника, французский гранд готов предложить за игрока огромные деньги ради того, чтобы он как можно раньше присоединился к их команде. Каталонский гранд не может конкурировать с парижским коллективом в финансах. «Спортинг» не планирует продавать Виктора дешевле чем сумма около 80-90 миллионов евро.

В текущем сезоне Виктор Дьекереш провел 35 матчей на клубном уровне, забил 34 гола и отдал 7 ассистов. Веб-портал Transfemarkt оценивает футболиста в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» нашли замену опальной суперзвезде.

По теме:
Ждет Марсель. Погба отказал в переходе итальянскому клубу
Гирасси – рекордсмен Боруссии Д по количеству результативных действий в ЛЧ
Гирасси повторил достижение Левандовски и Холанда за Боруссию Дортмунд
Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон Барселона ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренерский штаб Ромы принял важное решение по Довбику
Футбол | 12 февраля 2025, 13:59 4
Тренерский штаб Ромы принял важное решение по Довбику
Тренерский штаб Ромы принял важное решение по Довбику

Украинский форвард продолжает бороться с воспалением колена

Усик официально заявил, с кем проведет свой следующий бой
Бокс | 12 февраля 2025, 18:29 17
Усик официально заявил, с кем проведет свой следующий бой
Усик официально заявил, с кем проведет свой следующий бой

Александр будет драться с победителем пары Дюбуа – Паркер

Украинский защитник может принять испанское гражданство
Футбол | 12.02.2025, 14:46
Украинский защитник может принять испанское гражданство
Украинский защитник может принять испанское гражданство
Важная игра для Трубина в ЛЧ. Стартовые составы на матч Монако – Бенфика
Футбол | 12.02.2025, 20:54
Важная игра для Трубина в ЛЧ. Стартовые составы на матч Монако – Бенфика
Важная игра для Трубина в ЛЧ. Стартовые составы на матч Монако – Бенфика
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Бокс | 12.02.2025, 08:30
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
11.02.2025, 09:43 8
Бокс
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
10.02.2025, 17:33
Бокс
Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
11.02.2025, 02:33 6
Футбол
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
11.02.2025, 20:35
Бокс
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
11.02.2025, 18:45 21
Футбол
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
10.02.2025, 21:28 3
Футбол
Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства
Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства
11.02.2025, 19:29 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем