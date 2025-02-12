Огромные деньги. Барселона и ПСЖ борются за звездного форварда
Виктор Дьекереш привлекает внимание двух топ-клубов
Шведский форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш привлекает внимание каталонской «Барселоны» и «ПСЖ», сообщает El Nacional.
По информации источника, французский гранд готов предложить за игрока огромные деньги ради того, чтобы он как можно раньше присоединился к их команде. Каталонский гранд не может конкурировать с парижским коллективом в финансах. «Спортинг» не планирует продавать Виктора дешевле чем сумма около 80-90 миллионов евро.
В текущем сезоне Виктор Дьекереш провел 35 матчей на клубном уровне, забил 34 гола и отдал 7 ассистов. Веб-портал Transfemarkt оценивает футболиста в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» нашли замену опальной суперзвезде.
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