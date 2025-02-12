В Барселоне нашли замену опальной суперзвезде. Флик должен обрадоваться

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих привлекает внимание «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, 30-летний футболист рассматривается руководством испанского гранда как замена Френки де Йонгу. На Френки не рассчитывают в клубе, главный тренер «сине-грнатовых» Ханс-Дитер Флик не видит его в составе команды. Игроком интересуется «Ливерпуль», который может выкупить игрока за 35 миллионов евро.

Флик ценит Киммиха, с которым уже работал в Мюнхене.

В текущем сезоне Йозуа Киммих провел 32 матча, забил 1 гол и отдал 9 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» летом планирует усилиться пятью футболистами.