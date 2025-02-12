Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Барселоне нашли замену опальной суперзвезде. Флик должен обрадоваться
Испания
12 февраля 2025, 19:22 |
1912
0

В Барселоне нашли замену опальной суперзвезде. Флик должен обрадоваться

Йозуа Киммих привлекает внимание каталонского гранда

12 февраля 2025, 19:22 |
1912
0
В Барселоне нашли замену опальной суперзвезде. Флик должен обрадоваться
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих привлекает внимание «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, 30-летний футболист рассматривается руководством испанского гранда как замена Френки де Йонгу. На Френки не рассчитывают в клубе, главный тренер «сине-грнатовых» Ханс-Дитер Флик не видит его в составе команды. Игроком интересуется «Ливерпуль», который может выкупить игрока за 35 миллионов евро.

Флик ценит Киммиха, с которым уже работал в Мюнхене.

В текущем сезоне Йозуа Киммих провел 32 матча, забил 1 гол и отдал 9 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» летом планирует усилиться пятью футболистами.

По теме:
Сразу же заиграл. Ювентус думает о выкупе вице-чемпиона мира
Будет в топе по зарплате. Реал предложил новичку королевские условия
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 усилился игроком Динамо
Йозуа Киммих трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Барселона Бавария Френки де Йонг Ливерпуль трансферы АПЛ Ханс-Дитер Флик
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарио СРНА: «Это мистика. Слава Богу, с Полесьем больше играть не будем»
Футбол | 12 февраля 2025, 16:29 31
Дарио СРНА: «Это мистика. Слава Богу, с Полесьем больше играть не будем»
Дарио СРНА: «Это мистика. Слава Богу, с Полесьем больше играть не будем»

У команды неудачная серия против Полесья

Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Футбол | 12 февраля 2025, 00:23 2
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги чемпионов

Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Бокс | 12.02.2025, 08:30
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
Футбол | 12.02.2025, 11:16
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
«Ты – молодец». Известный экс-игрок поддержал Трубина в скандале с фанатами
Футбол | 12.02.2025, 19:36
«Ты – молодец». Известный экс-игрок поддержал Трубина в скандале с фанатами
«Ты – молодец». Известный экс-игрок поддержал Трубина в скандале с фанатами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
11.02.2025, 07:49 1
Бокс
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
11.02.2025, 13:32 2
Футбол
Роналду забил 172 пенальти в карьере. Сколько у Месси? Его опередили двое
Роналду забил 172 пенальти в карьере. Сколько у Месси? Его опередили двое
11.02.2025, 03:29 3
Футбол
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
11.02.2025, 16:14 43
Теннис
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
10.02.2025, 21:28 3
Футбол
Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
11.02.2025, 02:33 6
Футбол
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
11.02.2025, 14:27 6
Футбол
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
11.02.2025, 09:43 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем