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  4. Ждет Марсель. Погба отказал в переходе итальянскому клубу
Франция
12 февраля 2025, 21:48 |
305
0

Ждет Марсель. Погба отказал в переходе итальянскому клубу

Француз мог стать игроком «Фиорентины»

12 февраля 2025, 21:48 |
305
0
Ждет Марсель. Погба отказал в переходе итальянскому клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

31-летний французский полузащитник Поль Погба отказал «Фиорентине» в последний день трансферного окна.

Об этом сообщает издание Footmercato.

Отмечается, что у Погба был реальный шанс усилить состав «фиалок», но игрок ждет предложение от французского «Марселя».

Также источник сообщает, что в «Марселе» довольны результатами зимнего трансферного окна, что усложняет Погба конкуренцию с другими футболистами.

По информации Footmercato, «Марсель» готов предложить контракт Полю Погба лишь в марте, после завершения его дисквалификации, чтобы не тратить деньги без надобности.

Ранее стало известно, что Поль Погба ищет клуб только из топовых европейских лиг.

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Марсель Фиорентина Поль Погба трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 свободный агент
Александр Сильченко Источник: Footmercato
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