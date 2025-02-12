Ждет Марсель. Погба отказал в переходе итальянскому клубу
Француз мог стать игроком «Фиорентины»
31-летний французский полузащитник Поль Погба отказал «Фиорентине» в последний день трансферного окна.
Об этом сообщает издание Footmercato.
Отмечается, что у Погба был реальный шанс усилить состав «фиалок», но игрок ждет предложение от французского «Марселя».
Также источник сообщает, что в «Марселе» довольны результатами зимнего трансферного окна, что усложняет Погба конкуренцию с другими футболистами.
По информации Footmercato, «Марсель» готов предложить контракт Полю Погба лишь в марте, после завершения его дисквалификации, чтобы не тратить деньги без надобности.
Ранее стало известно, что Поль Погба ищет клуб только из топовых европейских лиг.
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