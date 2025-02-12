Ждет Марсель. Погба отказал в переходе итальянскому клубу

31-летний французский полузащитник Поль Погба отказал «Фиорентине» в последний день трансферного окна.

Об этом сообщает издание Footmercato.

Отмечается, что у Погба был реальный шанс усилить состав «фиалок», но игрок ждет предложение от французского «Марселя».

Также источник сообщает, что в «Марселе» довольны результатами зимнего трансферного окна, что усложняет Погба конкуренцию с другими футболистами.

По информации Footmercato, «Марсель» готов предложить контракт Полю Погба лишь в марте, после завершения его дисквалификации, чтобы не тратить деньги без надобности.

Ранее стало известно, что Поль Погба ищет клуб только из топовых европейских лиг.