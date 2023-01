Скандал. Был ли офсайд? Гол в ворота Ливерпуля отменен из-за нехватки камер

В субботу, 7 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном». Игра завершилась со счетом 2:2.

На 82-й минуте встречи португальский защитник «Волков» Тоти Гомеш забил гол и вывел свою команду вперед – счет в матче мог стать 3:2. Но гол был отменен из-за офсайда. Правда, очень спорного офсайда.

Дело в том, что VAR не предоставила ракурс с камер, где было бы четко видно, что был офсайд.

После матчи главный тренер «Вулвз» Хулен Лопетеги прокомментировал этот эпизод:

«Сказали, что это офсайд, но мы видели графику: вне игры не было. Решение неправильное. Я ошибаюсь каждый день, и они тоже. Сегодня у нас есть помощь VAR, и жаль, что это нам не помогло, извините, это не офсайд».

Также свой комментарий оставил и наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп:

«Я не уверен насчет их третьего гола. У нас есть одна картинка, на которой может и есть офсайд, но я могу понять, почему они злятся на это. Мы не хотим, чтобы VAR использовал только один ракурс...».

Can’t help but feel gutted for Wolves! Yes Liverpool had chances but Toti’s goal being ruled out for offside n VAR camera not being able to see it properly 🤷🏼‍♂️🙈😩

Still a good performance from @Wolves but not the result anyone wanted! 🤣🙈