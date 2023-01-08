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Англия
08 января 2023, 04:30 | Обновлено 08 января 2023, 04:54
227
1

Скандал. Был ли офсайд? Гол в ворота Ливерпуля отменен из-за нехватки камер

Очень спорный момент в концовке матча 1/32 финала Кубка Англии

08 января 2023, 04:30 | Обновлено 08 января 2023, 04:54
227
1
Скандал. Был ли офсайд? Гол в ворота Ливерпуля отменен из-за нехватки камер
Twitter. Хулен Лопетеги

В субботу, 7 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном». Игра завершилась со счетом 2:2.

На 82-й минуте встречи португальский защитник «Волков» Тоти Гомеш забил гол и вывел свою команду вперед – счет в матче мог стать 3:2. Но гол был отменен из-за офсайда. Правда, очень спорного офсайда.

Дело в том, что VAR не предоставила ракурс с камер, где было бы четко видно, что был офсайд.

После матчи главный тренер «Вулвз» Хулен Лопетеги прокомментировал этот эпизод:

«Сказали, что это офсайд, но мы видели графику: вне игры не было. Решение неправильное. Я ошибаюсь каждый день, и они тоже. Сегодня у нас есть помощь VAR, и жаль, что это нам не помогло, извините, это не офсайд».

Также свой комментарий оставил и наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп:

«Я не уверен насчет их третьего гола. У нас есть одна картинка, на которой может и есть офсайд, но я могу понять, почему они злятся на это. Мы не хотим, чтобы VAR использовал только один ракурс...».

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Источник BBC
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Michael Savchyn
суддя чокнутий
нащо там взагалі камеру?
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