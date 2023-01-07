Будет переигровка. С голами Нуньеса и Салаха Ливерпуль не обыграл Волков

В субботу, 7 января, в Ливерпуле состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии.

На стадионе «Энфилд» команды «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью (2:2).

У хозяев голы забили Дарвин Нуньес и Мохамед Салах. За красных дебютировал Коди Гакпо.

По правилам Кубка Англии, назначена переигровка. Теперь команды встретятся еще раз, чтобы определить победителя пары. Игра пройдет на домашнем стадионе «Волков».

Кубок Англии

1/32 финала, 7 января

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:2

Голы: Нуньес, 45, Салах, 52 – Гедеш, 26, Хван Хи Чхан, 66.