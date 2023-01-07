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Кубок Англии
Ливерпуль
07.01.2023, FT 2 : 2
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Англия
07 января 2023, 23:59 | Обновлено 08 января 2023, 00:49
320
0

Будет переигровка. С голами Нуньеса и Салаха Ливерпуль не обыграл Волков

По правилам Кубка Англии, команды встретятся еще раз на стадии 1/32 финала

07 января 2023, 23:59 | Обновлено 08 января 2023, 00:49
320
0
Будет переигровка. С голами Нуньеса и Салаха Ливерпуль не обыграл Волков
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 7 января, в Ливерпуле состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии.

На стадионе «Энфилд» команды «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью (2:2).

У хозяев голы забили Дарвин Нуньес и Мохамед Салах. За красных дебютировал Коди Гакпо.

По правилам Кубка Англии, назначена переигровка. Теперь команды встретятся еще раз, чтобы определить победителя пары. Игра пройдет на домашнем стадионе «Волков».

Кубок Англии

1/32 финала, 7 января

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:2

Голы: Нуньес, 45, Салах, 52 – Гедеш, 26, Хван Хи Чхан, 66.

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Ливерпуль Вулверхэмптон Кубок Англии по футболу Ливерпуль - Вулверхэмптон Мохамед Салах Дарвин Нуньес Хван Хи Чхан Гонсалу Гедеш Коди Гакпо
Источник Sport.ua
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