Будет переигровка. С голами Нуньеса и Салаха Ливерпуль не обыграл Волков
По правилам Кубка Англии, команды встретятся еще раз на стадии 1/32 финала
В субботу, 7 января, в Ливерпуле состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии.
На стадионе «Энфилд» команды «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью (2:2).
У хозяев голы забили Дарвин Нуньес и Мохамед Салах. За красных дебютировал Коди Гакпо.
По правилам Кубка Англии, назначена переигровка. Теперь команды встретятся еще раз, чтобы определить победителя пары. Игра пройдет на домашнем стадионе «Волков».
Кубок Англии
1/32 финала, 7 января
Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:2
Голы: Нуньес, 45, Салах, 52 – Гедеш, 26, Хван Хи Чхан, 66.
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