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Кубок Англии
Ливерпуль
07.01.2023 22:00 - : -
Вулверхэмптон
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Кубок Англии
07 января 2023, 00:52 | Обновлено 07 января 2023, 00:53
34
0

Ливерпуль – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Действующий обладатель трофея приступает к защите

07 января 2023, 00:52 | Обновлено 07 января 2023, 00:53
34
0
Ливерпуль – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 7 января, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Стартовый свисток рефери Энди Мэдли из Йорка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль


В текущем сезоне коллектив Юргена Клоппа уже навряд ли сможет навязать ведущим командам страны борьбу за чемпионский титул, поэтому «красные» сейчас больше озабочены вопросами завоевания хоть каких-нибудь трофеев. И если о Лиге чемпионов УЕФА «Ливерпулю» еще рано задумываться, а о Кубке английской лиги на фоне поражения от «Манчестер Сити» уже поздно, то в Кубке Англии турнирный путь для команды только начинается. Не стоит забывать, что «красные» в текущем розыгрыше будут вынуждены защищать трофей, завоеванный годом ранее, что, впрочем, не освобождает их от обязанности стартовать за пять шагов до финального противостояния на легендарном «Уэмбли».

К этому поединку «Ливерпуль» подходит на фоне очередной неудачи. Гостевая игра против «Брентфорда» в рамках английской Премьер-лиги на второй день нового года (1:3) не оставила поводов для радости фанатам команды. Отставание от «Арсенала» составляет уже 16 очков, что в текущих реалиях практически не оставляет вариантов для возвращения чемпионского трофея на «Энфилд». Впрочем, не стоит забывать, что после чемпионата мира-2022 в Катаре «Ливерпуль» противостоял «Сити», «Астон Вилле» и «Лестеру» – отнюдь не простым соперникам, и при этом далеко не худшим образом выглядел в этих матчах.

Вулверхэмптон


Амбиции «Вулверхэмптона» в текущем сезоне и вовсе не затрагивают верхнюю часть турнирной таблицы, как это было несколькими годами ранее. «Волки» попали в капкан зоны вылета, поэтому все эти кубковые приключения в нынешних реалиях не входят в сферу их интересов. Испанского наставника Хулена Лопетеги пригласили возглавить команду не для того, чтобы выигрывать с ней кубки уже в дебютном сезоне, а для того, чтобы обеспечить ей выживание.

Старт этапа сезона после мундиаля гости будущей встречи как раз и посвятили тому, чтобы немного улучшить собственное положение в турнирной таблице. Получилось достаточно неплохо, так как команде удалось оттолкнуться ото дна за счет победы над «Эвертоном» (2:1) и ничьей против «Астон Виллы» (1:1). И хотя очевидно, что кубковые турниры существенно отягощают календарь «Вулверхэмптона» в это время года, однако команда Лопетеги уже дошла до четвертьфинала Кубка лиги, но и соперники там были более скромными –«Престон», «Лидс» и «Джиллингэм».

Ориентировочные составы


«Ливерпуль»: Келлехер – Робертсон, Гомес, Матип, Александер-Арнольд – Хендерсон, Байцетич, Кейта – Гакпо, Нуньес, Салах.

«Вулверхэмптон»: Саркич – Айт-Нури, Килман, Коллинс, Семеду – Нунеш, Невеш, Ходж – Кунья, Хименес, Траоре.

Не сыграют: ван Дейк, Артур, Диас, Жота, Милнер, Фирмино, Хендерсон – Б. Траоре, Чикинью, Нету, Калайджич.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке команда начнет путь по турнирной сетке Кубка Англии с победы. Нашей ставкой будет позиция – «Ливерпуль» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 1.85 по линии Parimatch.

7 января, суббота

«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»
Ливерпуль. «Энфилд». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Энди Мэдли (Йорк, Англия)
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch
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прогнозы Ливерпуль Ливерпуль - Вулверхэмптон Кубок Англии по футболу Вулверхэмптон
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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