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Кубок Англии
Ливерпуль
07.01.2023, FT 2 : 2
Вулверхэмптон
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Англия
08 января 2023, 08:35 | Обновлено 08 января 2023, 08:40
613
4

Юрген КЛОПП: «Можно сказать, что нам не повезло»

Немецкий тренер – о матче «Ливерпуля» с «Вулвз»

08 января 2023, 08:35 | Обновлено 08 января 2023, 08:40
613
4
Юрген КЛОПП: «Можно сказать, что нам не повезло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о поединке 1/32 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном», который завершился вничью 2:2. Наставник мерсисайдцев заявил, что его подопечные уступили сопернику в борьбе в ключевые моменты встречи.

«Хорошее начало игры. Мы доминировали, пытались создавать моменты, имели кое-какие шансы, достаточно неплохие. До забитого мяча у «волков» был один полумомент с контратаки, но затем мы подарили им мяч, Али выбил его в ноги сопернику, и они забили. Вы могли заметить, как этот гол повлиял на игру — «Вулверхэмптон» набрался уверенности в своих силах.

Мы продолжили играть вроде бы нормально, не сказать, что очень убедительно для себя, но нормально. Забили выдающийся гол, соорудили несколько отличных моментов. Но, честно говоря, на протяжении всей игры я думал, что мы недостаточно часто выигрываем борьбу. Зачастую мы оказывались втроём против одного соперника с мячом, и в такой момент ты думаешь: «Нельзя не отобрать игровой снаряд». Поэтому «волки» оставались в игре даже при счете 2:1. Когда «Вулверхэмптон» забил второй гол, мы не оказали им реального противодействия, и мяч оказался в воротах. Можно сказать, что нам не повезло», — признался Клопп.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп поддержал инициативу по сокращению количества матчей в английском футболе.

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Кубок Англии по футболу Ливерпуль Юрген Клопп
Источник ФК Ливерпуль
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Комментарии 4
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Ivan Vismutenko
Сократитель матчей вынужден  зарабатывать на повторной игре. Ото ж. Не кажи Гоп.
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Alex196
Как ему не совестно ? Волки забили стопроцентный третий гол без никаких.нарушений и судья за уши вытаскивал Ливерпуль даже не пересматривая эпизод .Клопа имей совесть.Волки выиграли 
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0
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Міш Міш
Алі дійсно зіграв , як якийсь труПін.....
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