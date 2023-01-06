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  4. В Англии хотят сократить количество кубковых матчей. Клопп — за
Англия
06 января 2023, 19:40 |
448
2

В Англии хотят сократить количество кубковых матчей. Клопп — за

Вопрос с выживанием маленьких клубов

06 января 2023, 19:40 |
448
2
В Англии хотят сократить количество кубковых матчей. Клопп — за
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп всячески поддерживает уменьшение количества кубковых матчей в Англии. Сейчас в кубковых турнирах проводятся переигровки, если первая встреча завершилась вничью.

Функционеры английского футбола вскоре соберутся, чтобы решить этот вопрос, однако важным является выживанием маленьких клубов.

Сообщается, что команды из низших дивизионов зарабатывают большие для себя деньги, когда в Кубке Англии им удается провести с представителем АПЛ два матча.

«Мы не можем решить проблемы маленьких клубов, просто проводя больше матчей. Нужно как-то решать этот вопрос. Я поддерживаю сокращение количества кубковых матчей. Я не очень понимаю, как выживание маленького клуба может зависеть от одного дополнительного матча».

«Безусловно, никто не собирается убивать маленькие команды, и потому нужно искать решение», — сказал Клопп.

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Кубок Англии по футболу Ливерпуль Юрген Клопп
Источник BBC
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Комментарии 2
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Mike000000
Я не понимаю Клоппа.Кубки это единственые турниры в которых Ливерпуль может выигровать.А в серии пенальти шанси уменьшаються
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0
donnerwetter
В двух кубках разная формула. Зато как народу интересно. А не Клоппу немецкому.
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