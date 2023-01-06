В Англии хотят сократить количество кубковых матчей. Клопп — за

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп всячески поддерживает уменьшение количества кубковых матчей в Англии. Сейчас в кубковых турнирах проводятся переигровки, если первая встреча завершилась вничью.

Функционеры английского футбола вскоре соберутся, чтобы решить этот вопрос, однако важным является выживанием маленьких клубов.

Сообщается, что команды из низших дивизионов зарабатывают большие для себя деньги, когда в Кубке Англии им удается провести с представителем АПЛ два матча.

«Мы не можем решить проблемы маленьких клубов, просто проводя больше матчей. Нужно как-то решать этот вопрос. Я поддерживаю сокращение количества кубковых матчей. Я не очень понимаю, как выживание маленького клуба может зависеть от одного дополнительного матча».

«Безусловно, никто не собирается убивать маленькие команды, и потому нужно искать решение», — сказал Клопп.