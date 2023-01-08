Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:2. Дикая ошибка Алиссона. Видео голов и обзор

В субботу, 7 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном». Игра завершилась со счетом 2:2.

По правилам Кубка Англии, назначена переигровка. Теперь команды встретятся еще раз, чтобы определить победителя пары. Игра пройдет на домашнем стадионе «Волков».

Кубок Англии. 1/32 финала, 7 января

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:2

Голы: Нуньес, 45, Салах, 52 – Гедеш, 26, Хван Хи Чхан, 66.