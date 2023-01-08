Кубок Англии
07.01.2023, FT 2 : 2
Англия08 января 2023, 03:09 |
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Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:2. Дикая ошибка Алиссона. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии
08 января 2023, 03:09 |
79
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В субботу, 7 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном». Игра завершилась со счетом 2:2.
По правилам Кубка Англии, назначена переигровка. Теперь команды встретятся еще раз, чтобы определить победителя пары. Игра пройдет на домашнем стадионе «Волков».
Кубок Англии. 1/32 финала, 7 января
Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:2
Голы: Нуньес, 45, Салах, 52 – Гедеш, 26, Хван Хи Чхан, 66.
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Хван Хи Чан (Вулверхэмптон).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Гуэдеш (Вулверхэмптон).
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