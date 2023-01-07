Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свентек снялась с предстоящего турнира в Аделаиде. Названа причина
WTA
07 января 2023, 14:20 | Обновлено 07 января 2023, 14:24
174
0

Свентек снялась с предстоящего турнира в Аделаиде. Названа причина

Первая ракетка мира имеет проблемы

07 января 2023, 14:20 | Обновлено 07 января 2023, 14:24
174
0
Свентек снялась с предстоящего турнира в Аделаиде. Названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации полячка Ига Свентек отказалась от выступления на предстоящем турнире в Аделаиде. Причиной такого решения 21-летней уроженки Варшавы стала травма плеча. В этом Свентек призналась после поражения от Джессики Пегулы в рамках командного турнира United Cup.

«Как вы все знаете, я люблю играть в Аделаиде и у меня остались только самые лучшие воспоминания об этом турнире. К сожалению, в этом году я вынуждена сняться с турнира в Аделаиде из-за проблем с плечом и усталости после United Cup. Я очень сожалею об этом и надеюсь увидеть вас всех в следующем году», – рассказала Свентек.

Место Иги Свентек в сетке турнира в Аделаиде займет четвертая ракетка посева Каролин Гарсия.

По теме:
Марта Костюк уступила на старте квалификации второго турнира в Аделаиде
Марта Костюк – Шелби Роджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Ига Свентек расплакалась во время матча
Ига Свёнтек WTA Аделаида
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

United Cup 2023. Расписание и результаты матчей
Теннис | 06 января 2023, 23:40 0
United Cup 2023. Расписание и результаты матчей
United Cup 2023. Расписание и результаты матчей

С 29 декабря по 8 января на австралийских кортах пройдет командный турнир

Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Футбол | 07 января 2023, 11:50 5
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч

Список, в котором отныне есть Лионель Месси, но уже вряд ли окажется Криштиану Роналду…

Поклюка. Йоханнес Бё выиграл спринт, Тищенко попал в топ-30
Биатлон | 06.01.2023, 16:53
Поклюка. Йоханнес Бё выиграл спринт, Тищенко попал в топ-30
Поклюка. Йоханнес Бё выиграл спринт, Тищенко попал в топ-30
ПИДРУЧНЫЙ: «Сложно спрогнозировать на какие соревнования я смогу вернуться»
Биатлон | 07.01.2023, 12:08
ПИДРУЧНЫЙ: «Сложно спрогнозировать на какие соревнования я смогу вернуться»
ПИДРУЧНЫЙ: «Сложно спрогнозировать на какие соревнования я смогу вернуться»
Экс-первая ракетка мира объявила о своей беременности
Теннис | 06.01.2023, 13:47
Экс-первая ракетка мира объявила о своей беременности
Экс-первая ракетка мира объявила о своей беременности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
06.01.2023, 14:29 19
Футбол
Легендарный итальянский форвард умер в возрасте 58 лет
Легендарный итальянский форвард умер в возрасте 58 лет
06.01.2023, 11:42 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
06.01.2023, 11:11
Хоккей
МЧМ по хоккею. США в невероятном матче с 15 шайбами выиграли бронзу
МЧМ по хоккею. США в невероятном матче с 15 шайбами выиграли бронзу
06.01.2023, 00:18 2
Хоккей
Доигрался. Ломаченко внесен в список государственных предателей Украины
Доигрался. Ломаченко внесен в список государственных предателей Украины
06.01.2023, 06:15 28
Бокс
Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка
Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка
05.01.2023, 12:34 13
Футбол
Снова Кленовые. Канада обыграла Чехию в финале молодежного ЧМ по хоккею
Снова Кленовые. Канада обыграла Чехию в финале молодежного ЧМ по хоккею
06.01.2023, 04:36 4
Хоккей
Украинский след. Аль-Наср не смог заявить Роналду из-за долга в 6 млн
Украинский след. Аль-Наср не смог заявить Роналду из-за долга в 6 млн
06.01.2023, 18:56 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности