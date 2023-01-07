Свентек снялась с предстоящего турнира в Аделаиде. Названа причина
Первая ракетка мира имеет проблемы
Лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации полячка Ига Свентек отказалась от выступления на предстоящем турнире в Аделаиде. Причиной такого решения 21-летней уроженки Варшавы стала травма плеча. В этом Свентек призналась после поражения от Джессики Пегулы в рамках командного турнира United Cup.
«Как вы все знаете, я люблю играть в Аделаиде и у меня остались только самые лучшие воспоминания об этом турнире. К сожалению, в этом году я вынуждена сняться с турнира в Аделаиде из-за проблем с плечом и усталости после United Cup. Я очень сожалею об этом и надеюсь увидеть вас всех в следующем году», – рассказала Свентек.
Место Иги Свентек в сетке турнира в Аделаиде займет четвертая ракетка посева Каролин Гарсия.
Iga Swiatek has withdrawn from Adelaide 2 due to right shoulder injury.— WTA Insider (@WTA_insider) January 7, 2023
No.4 seed Caroline Garcia take Swiatek's top line in the draw and the next player to be seeded, Danielle Collins, moves into Garcia's vacated spot.#AdelaideTennis
Revised Draw: pic.twitter.com/DBxBHIPmty
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