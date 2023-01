Огромная потеря для тенниса. Первая ракетка мира не сыграет на Aus Open

Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) не сыграет на главном турнире австралийской серии Australian Open 2023.

19-летний испанец получил травму правой ноги на тренировке. Про это он сообщил в своем Twitter:

«Когда я был на пике предсезонной подготовки, я получил травму в результате случайногодвижения на тренировке, на этот раз в области полумембранозной мышцы правой ноги. Я очень много работал, чтобы проявить себя на высшем уровне в Австралии. К сожалению, я не смогу сыграть ни на Care A2 + Kooyong, ни на Открытом чемпионате Австралии. Это тяжёлое время, но я должен быть оптимистом, прийти в себя и смотреть вперед. Увидимся в 2024 году».

Отметим, что первый календарный турнир серии Grand Slam Australian Open пройдёт с 16 по 29 января.

I'd worked so hard to get to my best level for Australia but unfortunately I won't be able to play the Care A2+ Kooyong or the Australian Open. It's tough, but I have to be optimistic, recover and look forward. See you in 2024 @AustralianOpen ❤️