ФОТО. Шевченко трогательно попрощался с Виалли

Андрей Шевченко у себя в соцсетях попрощался с легендарным итальянским форвардом Джанлукой Виалли, который умер сегодня в 58 лет от рака поджелудочной железы:

«Чемпион на поле и в жизни. Ты всегда будешь в наших сердцах. Покойся с миром, друг», – написал Шевченко, выложив совместное фото с Виалли.

Un Campione in campo e di vita. Rimarrai sempre nei nostri cuori. Riposa In Pace amico mio.💔🙏🏻



A Champion on pitch and in life. You will always be in our hearts. Rest In Peace my friend.💔🙏🏻#GianlucaVialli #Legend pic.twitter.com/bhJKvze0Go