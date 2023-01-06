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Италия
06 января 2023, 11:42 | Обновлено 06 января 2023, 11:48
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1

Легендарный итальянский форвард умер в возрасте 58 лет

Джанлука Виалли не сумел справиться с раком

06 января 2023, 11:42 | Обновлено 06 января 2023, 11:48
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Легендарный итальянский форвард умер в возрасте 58 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Виалли

Рак забрал жизнь еще одной легенды мирового футбола. Сегодня в возрасте 58 лет умер легендарный итальянский форвард Джанлука Виалли.

Он боролся с раком поджелудочной железы в течение последних нескольких лет. В декабре болезнь обострилась, из-за чего Виалли покинул тренерский штаб сборной Италии.

Виалли известен по выступлениям за «Кремонезе», «Сампдорию», «Ювентус» и «Челси». В 1992 году перешел из «Сампдории» в «Ювентус» за 12,5 миллионов фунтов – рекордную на то время трансферную сумму. С «Ювентусом» в 1996 году выиграл Лигу чемпионов.

В период с 1985 по 1992 годы провел 59 матчей за сборную Италии, в которых отличился 16 голами. Со «Скуадрой Адзуррой» завоевал бронзу домашнего ЧМ-1990.

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Джанлука Виалли сборная Италии по футболу
Источник Sport Mediaset
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