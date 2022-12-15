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Италия
15 декабря 2022, 09:36 | Обновлено 15 декабря 2022, 09:40
204
0

Легендарный Виалли покинул тренерский штаб сборной Италии

У экс-нападающего проблемы со здоровьем

15 декабря 2022, 09:36 | Обновлено 15 декабря 2022, 09:40
204
0
Легендарный Виалли покинул тренерский штаб сборной Италии
Twitter. Джанлука Виалли

58-летний Джанлука Виалли, работавший помощником Роберто Манчини в сборной Италии, покинул тренерский штаб команды. Легендарный в прошлом футболист борется с раком и намерен ближайшее время заняться своим здоровьем.

Как известно, в 2007 году у Виалли был обнаружен рак поджелудочной железы. Сейчас ему предстоит пройти курс химиотерапии и восстановление.

Джанлука Виалли, который выступал за «Сампдорию», «Ювентус» и «Челси» – один из восьми футболистов, выигравших Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков, и единственный, кто сделал это в составе трех разных клубов.

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сборная Италии по футболу Джанлука Виалли
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Источник The Guardian
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