ФОТО. Срна в Лондоне на переговорах по Мудрику

Как и анонсировал ранее инсайдер Фабрицио Романо, директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна прибыл в Лондон, где будет вести переговоры с «Арсеналом» и «Челси» по поводу трансфера Михаила Мудрика.

Он встретился со своими бывшими партнерами по «Шахтеру», Эдуардо да Силвой и Виллианом, которые ранее выступали за «Арсенал» и «Челси».

Ожидается, что Срна посетить центральный матч 19-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити», который состоится сегодня, 5 января.

Here Shakhtar Donetsk director Darijo Srna in London where he will attend to Chelsea-City game. He was with Willian and Eduardo. 🇺🇦🇬🇧 #transfers



Mykhaylo Mudryk deal has been and will be discussed in the next days again in England. pic.twitter.com/FgLSFeqlIp