Лондон – синий? Срна приедет на матч Челси для переговоров по Мудрику

Лондонский футбольный клуб «Челси» активно пытается переманить к себе вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.

Как сообщает Фабрицио Романо в своем Twitter, директор донецкого клуба Дарио Срна лично приедет на матч «синих» для переговоров:

«Директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна на этой неделе будет в Лондоне, и его ждут на стадионе перед матчем «Челси» – «Манчестер Сити».

«Челси» и «Шахтер» обсудят трансфер Мудрика в ближайшие сутки, но и «Арсенал» также ведет прямые переговоры. «Арсенал» является приоритетом для игрока».



Ранее сообщалось, что «Арсенал» согласовал личный контракт с Михаилом Мудриком.

Shakhtar Donetsk director Darijo Srna will be in London this week and he's expected at the stadium for Chelsea-Manchester City game 🔵🇺🇦 #CFC



Chelsea and Shakhtar will discuss about Mudryk in the next 24h - also Arsenal remain in direct talks and player's current priority. #AFC pic.twitter.com/vdhjiHM0Fd