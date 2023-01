Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, ждет решение клубов

По информации журналиста Николо Скиры, хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик согласовал с «Арсеналом» личные условия 5-летнего контракта.

Однако остается проблема между клубами, так как «Шахтер» не устраивает предложение английской стороны. Ранее клуб отклонил вариант в 40 миллионов евро + 20 миллионов в виде бонусов, но известно, что «Арсенал» вернулся к переговорам с новым предложением.

Мудрик хочет уйти уже сейчас, поэтому рассчитывает, что стороны найдут взаимопонимание.

«Шахтер» несколько раз подтверждал, что намерен получить за своего лидера около 100 миллионов евро.

