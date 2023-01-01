Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, ждет решение клубов
Трансферная сага продолжается
По информации журналиста Николо Скиры, хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик согласовал с «Арсеналом» личные условия 5-летнего контракта.
Однако остается проблема между клубами, так как «Шахтер» не устраивает предложение английской стороны. Ранее клуб отклонил вариант в 40 миллионов евро + 20 миллионов в виде бонусов, но известно, что «Арсенал» вернулся к переговорам с новым предложением.
Мудрик хочет уйти уже сейчас, поэтому рассчитывает, что стороны найдут взаимопонимание.
«Шахтер» несколько раз подтверждал, что намерен получить за своего лидера около 100 миллионов евро.
Mykhaylo #Mudryk is getting closer to #Arsenal from #Shakhtar. He has already agreed personal terms with #Gunners for a 5-years contract and wants to join #AFC. Talks in progress between the 2 clubs to try to finalize the deal. #transfers https://t.co/nSqLHWNhyd— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 31, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бразильца Роналдо Тибериу Гиоане поставил выше, чем португальца Роналду
Теннисистка из рб недовольна
разница слишком большая. опять же учитывая долю бонусов в предложении Арсенала