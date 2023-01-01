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  4. Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, ждет решение клубов
Англия
01 января 2023, 16:52 |
2858
7

Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, ждет решение клубов

Трансферная сага продолжается

01 января 2023, 16:52 |
2858
7
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, ждет решение клубов
ФК Шахтер

По информации журналиста Николо Скиры, хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик согласовал с «Арсеналом» личные условия 5-летнего контракта.

Однако остается проблема между клубами, так как «Шахтер» не устраивает предложение английской стороны. Ранее клуб отклонил вариант в 40 миллионов евро + 20 миллионов в виде бонусов, но известно, что «Арсенал» вернулся к переговорам с новым предложением.

Мудрик хочет уйти уже сейчас, поэтому рассчитывает, что стороны найдут взаимопонимание.

«Шахтер» несколько раз подтверждал, что намерен получить за своего лидера около 100 миллионов евро.

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Михаил Мудрик Арсенал Лондон Шахтер Донецк
Источник Николо Скира
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Умник
Норм 3-4 официально скажут
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+2
Саша Денисов
Значить буде скандал з ахмєтавим. Погоджувати контракт з іншим клубом, при цьому маючи діючий до 2026-го року
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+1
ZANREGENT1993
Ну его цена 40 млн. Шахтёр хочет значительно больше. Не перейдёт
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0
Gargantua
пишут что первый раунд завершился предложением Арсенала 55 млн фунтов (с бонусами) и требованием Шахтера 85 млн.
разница слишком большая. опять же учитывая долю бонусов в предложении Арсенала
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Хутин Пуйло
Пока рабовладелец, ой,  ахметов, не согласится, его договоренности до одного места
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-2
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