ВИДЕО. Как дела с географией? Роналду заявил, что приехал в Южную Африку

37-летний португальский форвард саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду на пресс-конференции заявил, что приехал в Южную Африку:

«Приезд в Южную Африку – это не конец карьеры для меня».

Отметим, что сегодня, 3 января, проходит презентация Роналду в качестве игрока «Аль-Насра». Ранее Криштиану прокомментировал свой переход в новый клуб, а также высказался про уровень футбола в Саудовской Аравии.

Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa 😅pic.twitter.com/2wjlh5giQ5