ВИДЕО. Как дела с географией? Роналду заявил, что приехал в Южную Африку
Звездный португалец слегка ошибся
37-летний португальский форвард саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду на пресс-конференции заявил, что приехал в Южную Африку:
«Приезд в Южную Африку – это не конец карьеры для меня».
Отметим, что сегодня, 3 января, проходит презентация Роналду в качестве игрока «Аль-Насра». Ранее Криштиану прокомментировал свой переход в новый клуб, а также высказался про уровень футбола в Саудовской Аравии.
Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa 😅pic.twitter.com/2wjlh5giQ5— SPORTbible (@sportbible) January 3, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Ингульца» выдал новый спич на своем YouTube-канале
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте