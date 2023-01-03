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03 января 2023, 20:01 |
574
0

ВИДЕО. Как дела с географией? Роналду заявил, что приехал в Южную Африку

Звездный португалец слегка ошибся

03 января 2023, 20:01 |
574
0
ВИДЕО. Как дела с географией? Роналду заявил, что приехал в Южную Африку
Twitter. Криштиану Роналду

37-летний португальский форвард саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду на пресс-конференции заявил, что приехал в Южную Африку:

«Приезд в Южную Африку – это не конец карьеры для меня».

Отметим, что сегодня, 3 января, проходит презентация Роналду в качестве игрока «Аль-Насра». Ранее Криштиану прокомментировал свой переход в новый клуб, а также высказался про уровень футбола в Саудовской Аравии.

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видео Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд пресс-конференция презентация
Источник Sport.ua
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