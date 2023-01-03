Криштиану РОНАЛДУ – о переходе в Аль-Наср: «Я тут и ради женщин»

Звездный 37-летний португальский форвард Криштиану Роналду прокомментировал свой переход в саудовский футбольный клуб «Аль-Наср»:

«Я горд, что принял это важное решение в футболе и в своей жизни – перейти в «Аль-Наср».

Как и вы, и я говорили ранее – в Европе моя работа завершена. Я выиграл все что можно, выступал за самые большие европейские клубы. Теперь передо мной новый вызов в Азии.

Я рад, что «Аль-Наср» предоставил мне эту возможность не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и также ради женщин, ради молодых ребят.

Никто не знает, но у меня было множество вариантов в Европе, много вариантов от клубов в Бразилии, Австралии и США. Даже в Португалии многие команды пытались подписать меня, но я дал слово этому клубу, чтобы развивать не только футбол, но и другие вещи в этой замечательной стране.

Для меня это серьезный вызов. Я знаю, чего хочу, и также знаю, чего не хочу. Для меня это хорошая возможность что-то поменять, помочь своими знаниями и своим опытом в развитии многих важных аспектов. Многие, вероятно, не знают этого, но у «Аль-Насра» есть и женская команда. Я хочу привнести иной взгляд, другую точку зрения, именно поэтому я воспользовался этой возможностью».

Ранее появилось видео, как Роналду приезжает на свою презентацию в клубе.