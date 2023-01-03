ВИДЕО. «G.O.A.T. прибыл». Роналду приехал на презентацию в Аль-Насре
В Twitter саудовского клуба появилось яркое видео
В официальном аккаунте Twitter футбольного клуба «Аль-Наср» появилось яркое видео, как звездный новичок команды Криштиану Роналду приехал на свою презентацию:
«G.O.A.T. прибыл», – именно так подписано это видео.
Официальная презентация Роналду в качестве игрока «Аль-Насра» запланирована на сегодня, 3 января. Она должна была начаться в 18:00 по Киеву. Презентация пройдет на домашнем стадионе «Аль-Насра» – «Мрсул Парк».
THE GOAT HAS ARRIVED 🐐 pic.twitter.com/bj2g0Qb0Ma— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023
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