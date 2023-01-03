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03 января 2023, 18:50 | Обновлено 03 января 2023, 18:51
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3

ВИДЕО. «G.O.A.T. прибыл». Роналду приехал на презентацию в Аль-Насре

В Twitter саудовского клуба появилось яркое видео

03 января 2023, 18:50 | Обновлено 03 января 2023, 18:51
1402
3
ВИДЕО. «G.O.A.T. прибыл». Роналду приехал на презентацию в Аль-Насре
Twitter. Криштиану Роналду

В официальном аккаунте Twitter футбольного клуба «Аль-Наср» появилось яркое видео, как звездный новичок команды Криштиану Роналду приехал на свою презентацию:

«G.O.A.T. прибыл», – именно так подписано это видео.

Официальная презентация Роналду в качестве игрока «Аль-Насра» запланирована на сегодня, 3 января. Она должна была начаться в 18:00 по Киеву. Презентация пройдет на домашнем стадионе «Аль-Насра» – «Мрсул Парк».

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Источник Sport.ua
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А чого туди Мессі приїхав?
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donnerwetter
GOAT - самое раздражающее слово сленга    Величайший на все времена не он, а Пеле.
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