ВИДЕО. «G.O.A.T. прибыл». Роналду приехал на презентацию в Аль-Насре

В официальном аккаунте Twitter футбольного клуба «Аль-Наср» появилось яркое видео, как звездный новичок команды Криштиану Роналду приехал на свою презентацию:

«G.O.A.T. прибыл», – именно так подписано это видео.

Официальная презентация Роналду в качестве игрока «Аль-Насра» запланирована на сегодня, 3 января. Она должна была начаться в 18:00 по Киеву. Презентация пройдет на домашнем стадионе «Аль-Насра» – «Мрсул Парк».